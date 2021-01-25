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Денис Клявер: чем живут и занимаются дети экс-солиста группы

Денис Клявер: чем живут и занимаются дети экс-солиста группы "Чай вдвоем"

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/
Денис Клявер вырос в семье Ильи Олейникова, который всегда ответственно подходил к воспитанию детей и старался дать им самое лучшее. Родители артиста прожили вместе 38 лет, а вот он официально был женат трижды, также у певца трое детей от трех разных женщин.
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По словам музыканта, он никогда не пытался уйти от ответственности и старался поддерживать связь с наследниками. Также ради детей артист сохранил дружеские отношения с их матерями. Как оказалось, Ева Польна, подарившая Денису Кляверу дочь Эвелин, общается даже с его супругой Ириной. По словам последней, поначалу она ревновала мужа к бывшей возлюбленной, но потом они сдружились. "Сейчас иногда она даже пишет мне: "Наш общий муж", – рассказала жена музыканта.

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Денис Клявер неоднократно признавался, что с детства старается прививать сыновьям и дочери правильные ценности. Артист не отрицает, что у его наследников есть больше возможностей, но уверяет: отпрыски прекрасно понимают, что удобства и подарки не просто так появляются в их жизни?– для этого нужно трудиться. По мнению сына Ильи Олейникова, самое лучшее воспитание – это собственный пример.

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/

Старшему наследнику Дениса Клявера Тимофею в 2021 году исполнится 20 лет. Молодой человек уже успел сняться в одном из отцовских клипов – на песню "Как ты была красива". Артист считает, что у парня определенно есть актерский талант. "Он отлично справился со своей задачей, тем самым подтвердив мою отцовскую уверенность, что он очень похож на своего деда и в будущем у него есть все шансы пойти по его стопам", – рассказал о работе с Тимофеем артист.

В 2019 году юноша окончил школу и отправился в армию. Во время учебы молодой человек совмещал уроки с занятиями спортом и даже стал чемпионом России среди юниоров по тхэквондо и бронзовым призером чемпионата мира. Пока юный Тимофей Клявер только ищет свой путь в жизни, однако отец гордится всеми достижениями сына и готов поддержать его в любом начинании.

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/

Дочь Эвелин появилась на свет в 2005 году. Девочка стала плодом недолгой любви артиста с солисткой коллектива "Гости из будущего" Евой Польной. Свои отношения пара не афишировала, так как в то время Денис Клявер еще был женат на матери Тимофея Юлии, но их брак уже трещал по швам. "В данной ситуации я могу сказать точно: это нужно было, чтобы на свет появилась Эвелиша", – говорит артист.

Дочку он признал сразу, однако Ева Польна попросила его не афишировать факт отцовства. Первое время певица отказывала бывшему возлюбленному в общении с малышкой, но потом все же сменила гнев на милость. "Это, по-моему, логично и правильно, что настоящий отец признал своего ребенка. Ничего в этом страшного нет", – считает Денис Клявер.

Сейчас Эвелин уже 15 лет, она учится в старших классах и занимается в художественной школе. Артист гордится достижениями девочки и отмечает, что ее работы вызывают у него восхищение. Подросток посещает Московскую школу архитектуры и дизайна. В будущем она мечтает связать карьеру с графическим дизайном. "Здорово, когда уже в раннем возрасте человек понимает, что ему нравится, и в какую сторону он хочет развиваться", – говорит Денис Клявер.

Денис Клявер. Фото: instagram.com/denisklyaver/

Младший сын артиста Даниэль появился в 2013-м. В прошлом году мальчик отправился в первый класс. Все необходимое для школы звездной отец покупал ребенку сам. "Честно говоря, как-то неожиданно. Думаешь, что все еще только впереди, а тут на тебе – младшии? уже с ранцем и гладиолусами", – говорит Денис Клявер. По словам артиста, младший ужасно спешил в первый класс, к этому времени мальчик уже научился читать и писать. Пока неизвестно, какой путь выберет Даниэль, но, стоит отметить, что малыш растет безумно артистичным, не боится камеры и с удовольствием снимается для личного блога отца.

Фото: instagram.com/irishkaklyaver/

Также Денис Клявер воспитывает дочь супруги Ирины от предыдущих отношений. Анастасии уже 22 года, и она самостоятельно стоит свою жизнь. Судя по фотографиям в инстаграм-аккаунте жены музыканта, у падчерицы и отчима прекрасные отношения. Семья часто вместе путешествует. "Ты очень сильная личность! Талантливая и целеустремленная! Светлый и позитивный человек! От души желаю найти и реализовать себя на все 100% в этой жизни!" – так пишет о девушке Денис Клявер.

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Автор: 25 января 2021, 17:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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