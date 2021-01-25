Асмус о новой свадьбе после развода с Харламовым: Мне будет 38

Обзавелась ли Кристина Асмус возлюбленным после расставания с Гариком Харламовым, неизвестно. Однако актрису уже посещают мысли о новой свадьбе. Например, накануне звезда фильма "Текст" решила сыграть в игру-предсказание в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Асмус сняла видео, как обращается к приложению с вопросом: "Когда я выйду замуж?". Через несколько секунд Кристина получила ответ: "Через шесть лет". Такой расклад явно не устроил актрису. "Мне будет 38 [лет]", – посчитала знаменитость. Вероятно, она планирует связать себя узами брака гораздо раньше.
Напомним, о расставании Асмус и Харламова общественность узнала в июне 2020-го. Тогда они опубликовали совместные снимки в "Инстаграм" и сообщили о грядущем разводе. Позже комик признавался, что он и его экс-возлюбленная с годами стали разными людьми. Мол, у каждого появились свои увлечения и интересы.
Ранее "Дни.ру" писали о тайном поклоннике Кристины Асмус. Бывшая жена Гарика Харламова показала подписчикам роскошный букет, который получила от незнакомца. Это не первый случай, когда воздыхатель отправил подарок актрисе.
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