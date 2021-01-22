"Беременна?": Разведенная Асмус показала округлившийся животик

За последний год из-за пандемии Кристина Асмус выходила на светские мероприятия лишь дважды – была на "Кинотавре" в Сочи и на фестивале в "Орленке". Поэтому к появлению на "Золотом орле" она готовилась тщательно. Новое платье, намекавшее на отсутствие белья, подчеркнуло все достоинства актрисы. Включая округлившийся животик.
"Беременна?" – ахнули коллеги Кристины. Но она свое вероятное интересное положение не комментировала.
Напомним, 32-летняя звезда некоторое время состояла в отношениях со своим сокурсником Виктором Степаняном. Пара рассталась ввиду загруженности актрисы в кино и желания в первую очередь строить карьеру, а потом уже личную жизнь. 2011 году актриса встречалась с актером Алексеем Гавриловым, сыгравшим роль Гоши в сериале "Универ". А в 2013-м вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. А 22 июня 2020-го пара объявила о разводе.
Не исключено, что у 7-летней Насти скоро появятся братик или сестричка. По крайней мере, многочисленные поклонники Асмус хотят в это верить.
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