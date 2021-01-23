Пышные формы Кристины Асмус возбудили россиян

Звезда скандальной киноленты "Текст" в очередной раз напомнила о себе. В "Инстаграм" появились пикантные кадры, на которых была изображена Кристина Асмус в одном лишь нижнем белье. Похоже, что развод явно пошел на пользу звезде.

Экс-супруга Гарика Харламова каждую неделю шокирует фанатов необычными преображениями. Она начала с короткой стрижки, а закончила обнаженными фотографиями в социальных сетях. Поговаривают, что Кристина таким образом дразнит бывшего мужа.

На новом снимке Асмус позирует в черном бюстгальтере, выставив на показ свои формы. Видимо, у многочисленной аудитории аж дух перехватило, раз реакция на снимок появилась спустя несколько часов.

Актриса сопроводила публикацию хештегами: "без Гарика не интересна", "блондинкой лучше", "блудница Крис", "годный пушап", "так и останется одна", "вернись к Харламову", "ты ж мать, харе сверкать", "сколько стоит ночь", "в активном поиске".

Поклонники оценили творческий подход Асмус и намекнули на перемены в ее жизни. Нашлись и те, кто сделал акцент на обновленном статусе звезды. Фанаты добавили, что Кристина была "зажатой и ограниченной" в отношениях со всеми известным комиком.

Напомним, что Гарик не оставил экс-возлюбленную у разбитого корыта. Юморист отдал бывшей жене и дочке особняк за 100 миллионов рублей. Стоит отметить, что только после громкого развода артисты рассказали о семейном бюджете.

"Думаете, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик – общее. Все, что зарабатываю я – мое", – призналась Асмус.