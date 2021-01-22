"Делай себе "уи-и-и" сколько угодно": Дакота съязвила над мужем Бородиной

Певица отреагировала на забавное видео Ксении Бородиной с супругом. Рита Дакота намекнула на маленький заработок бизнесмена Курбана Омарова.

Телеведущая опубликовала ролик в своем инстаграм-аккаунте. "Когда жалуешься, что не заметила, как потратила все деньги", – подписала публикацию Ксения Бородина. В кадре она показывает мужу банковскую карту, а за кадром звучит "уи-и-и".

"Девочки, у вас так бывает? Как в тумане, все деньги потратила, а как? Сама не помню", – отметила знаменитость. В комментариях фолловеры стали делиться своими историями, а Рита Дакота подшутила над Ксенией Бородиной, намекнув на то, кто в семье ведущей главный по финансам.

"Так ты же и заработала, делай себе "уи-и-и" сколько угодно", – съязвила над Курбаном Омаровым исполнительница, обратившись к теледиве. Отметим, что в Сети не утихают споры по поводу того, чем зарабатывает на жизнь Курбан Омаров.

Известно, что мужчина ведет блог в "Инстаграм", за которым следят три миллиона подписчиков. Сам мужчина не раз говорил, что у него свой бизнес. Однако, по мнению пользователей соцсетей, муж Ксении Бородиной занимается воспитанием детей, пока его супруга занята на съемках.

Курбан Омаров ранее выпустил книгу, в которой откровенно написал о личном и своих отношениях с женщинами. Он отметил, что не является дипломированным психологом, но на сто процентов практик с отличным результатом.