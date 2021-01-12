"Вызывает массу вопросов и недоверие": Решетова рассказала о воссоединении с Тимати

Девушка развеяла домыслы в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость заверила подписчиков, что не собирается возвращаться к рэперу Тимати. По ее словам, единственное, что их связывает – сын Ратмир. Именно ради него они стараются сохранить теплые отношения.
Анастасия Решетова отметила, что это очень важно, поскольку на них с музыкантом лежит ответственность за психическое здоровье наследника в будущем.Модель добавила, что многие привыкли к тому, что после расставания люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а только ругаются и судятся.
"Наверное, поэтому наше совместное времяпрепровождение вызывает массу вопросов и недоверие", – предположила Анастасия Решетова. По ее мнению, главное, что их с рэпером Тимати малыш видит улыбающуюся маму и заботливого папу.
Фолловеры поддержали 24-летнюю модель, назвав ее очень мудрой женщиной. "Хорошие отношения между бывшими говорят об их высоком духовном и интеллектуальном развитии", – высказался один из подписчиков.
Напомним, Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати после шести лет отношений в сентябре 2020 года. Однако впоследствии пара часто стала проводить время вместе, что вызвало вопросы у поклонников.
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