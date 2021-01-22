"Мог произойти конфликт": сын Конкина шокировал словами о причине смерти сестры

Дочь Владимира Конкина погибла при странных обстоятельствах в сентябре прошлого года. Девушке стало плохо в бассейне, ее пытались спасти врачи, но все попытки были тщетными. У Софии осталась десятилетняя дочь, которая теперь живет у родственников семьи.



Сегодня сын актера Святослав впервые прокомментировал ситуацию. Он озвучил ранее неизвестный факт: его сестра София была очень вспыльчивой. Исходя из этого, он предполагает, что причиной смерти мог стать конфликт в бассейне.

"София была вспыльчивой. Если попался человек, который сделал ей неприятное предложение или дал в ее адрес какой-то комментарий, который ей не понравился, то она могла резко ответить. Ну очень резко!" – высказался Святослав.

Он считает, что эмоциональность девушки иногда выходила за границы разумного. "Допускаю, что мог произойти конфликт с незнакомым человеком, но в целом в этом я вижу несчастный случай", – сообщил он.

Также сын Конкина утверждает, что эту черту она унаследовала от отца. Их связывали теплые, но своеобразные отношения, "как могли, так они и уживались". Однако Святослав уверен, эти отношения никак не могли привести девушку к смерти. "Она была сильным человеком, папа ей во всем помогал. После того как не стало Софии, мы нашли гору конвертов, подписанных папой, которые он по поводу и без повода ей передавал, в них были деньги", – рассказал он. Брат погибшей убежден, что с Софией произошел несчастный случай, винить в котором некого.

