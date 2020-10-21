Новый поворот в деле о смерти дочери Конкина: Версия о самоубийстве трещит по швам

Новость о смерти дочери Владимира Конкина потрясла народ. София отправилась поздно ночью в бассейн и больше не вернулась домой. Многие предположили, что девушка решила свести счеты с жизнью, однако пока эта версия не подтверждается.

Знаменитый артист отказался верить в то, что его девочка могла самостоятельно лишить себя жизни. Именно он настоял на том, чтобы судмедэксперты провели повторные экспертизы.

Как оказалось, в крови и моче Софии обнаружили алкоголь, причем конскую дозу – почти три промилле. Также позднее выяснилось, что накануне похода в фитнес-клуб девушка зашла в магазин и приобрела бутылку вина.

Подозрение пало и на ее любовника. Михаил до сих пор не предоставил алиби, так и не известно, где был мужчина в момент, когда погибла наследница Владимира Конкина. В Сети появились кадры переписки Софии с дочкой в вечер смерти. Девочка сообщила ей, что Миша ушел и оставил ее одну, хотя должен был присматривать до прихода матери.

Еще одна несостыковка появилась, когда выяснилось, что обычно девушка ходила в бассейн не чаще трех раз в неделю (через день), причем никогда не посещала зал в понедельник и вторник. В этот раз она отправилась в фитнес-клуб поздно ночью и в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также внимательные пользователи Сети заметили, что дочь Владимира Конкина умерла 24 сентября, а уже на следующий день на одном из сайтов появилось объявление о продаже посудомоечной машины из ее квартиры. Пока неясно, кто может быть к этому причастен, однако версия о самоубийстве кажется все более неправдоподобной.