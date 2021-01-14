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Шоу-бизнес
Как живет оставшаяся сиротой внучка Конкина

Как живет оставшаяся сиротой внучка Конкина

Владимир Конкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь утонувшей в бассейне дочери Владимира Конкина тяжело переживала смерть матери. О том, как сложилась судьба десятилетней Алисы, рассказал сын актера Святослав.
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По словам наследника звезды театра и кино, был тяжелый момент по адаптации девочки. Они с женой постарались максимально мягко ввести ребенка в новую реальность без мамы.

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Алиса жила у Святослава с супругой около двух месяцев. Однако быстро оформить документы на опекунство невозможно, особенно если забирать ребенка за границу. Эта процедура занимает больше полугода.

По словам сына Владимира Конкина, сейчас Алиса находится у его троюродной сестры в Санкт-Петербурге. Там девочка пошла в школу. "Все хорошо, мы общаемся, контролируем ситуацию. Дедушка не ушел в сторону и помог финансово", – поделился Святослав.

Отметим, что Святослав – единственный из сыновей, кто поддерживает отношения с Владимиром Конкиным. Его брат-близнец Ярослав уже десять лет не общается с актером.

Напомним, София утонула в бассейне фитнес-клуба в сентябре прошлого года. Ей было 32 года. Примечательно, что девушка с детства занималась плаванием и хорошо держалась на воде.

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Автор: 14 января 2021, 16:26 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

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