Успенская готовится к возвращению дочери после громкого скандала

В начале прошлого года Татьяна Плаксина рассказывала журналистам, что ее мать, певица Любовь Успенская, проявляла агрессию. Якобы артистка запирала собственную дочь в ванной и пыталась задушить. Исполнительница хита "К единственному, нежному" неоднократно это опровергала.
Улетев в США, Плаксина продолжила нелестно высказываться о родительнице. По словам Любови Залмановны, психологическое состояние ее дочери оставляет желать лучшего из-за запрещенных веществ, которые та употребляла. Девушка тратила на них деньги матери.
Успенская готова забыть все плохое, что произошло между ней и Татьяной в 2020 году. Певица с нетерпением ждет, когда она вновь увидит дочь. Артистка хочет, чтобы Плаксина вернулась в Москву.
"Я каждое утро встаю, на завтрак ставлю две чашки чая и жду, когда она придет", – призналась артистка.
Возможно, что совсем скоро мечта Любови Успенской осуществится. В начале этого года впервые за долгое время Татьяна Плаксина все-таки решила позвонить матери и поздравить ее с праздниками, сообщил Пятый канал.
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