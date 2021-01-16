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Успенская пришла на мост и сложила ладони в молитве после примирения с дочерью

Успенская пришла на мост и сложила ладони в молитве после примирения с дочерью

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Вокалистка радуется настоящим зимним денькам. Любовь Успенская любит это время года.
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В Москву, наконец, пришла настоящая зима. Метель украсила город и его окрестности сугробами. По словам Любови Успенской, на природе сейчас особенно красиво, как в сказке.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Вокалистка призналась, что обожает нашу большую страну и ее просторы. "Только тут можно к единственному-нежному бежать по полю снежному", - написала Успенская в личном микроблоге.

Артистка опубликовала фото, на котором позирует на фоне живописной природы. В кадре Любовь облачена в песцовую шубку. Успенская облокотилась на перила деревянного моста и сложила ладони в молитвенном жесте.

Мнения поклонников о фото традиционно разделились. "Ой, Люба хватит из себя пионерку строить, не 16, да и не 30, давно за полтос... все косы твои, да бантики... смешно.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая шикарная женщина, какая шуба жалко, что у меня такой не будет никогда, вы лучшая, и вам это очень идет", "Лицо как у надувной куклы стало", "Роскошная женщина", – отреагировали на кадр пользователи Сети.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Напомним, в Новый год Любовь Успенская помирилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Певица и ее наследница поругались после того, как последняя сделала ряд громких заявлений. Татьяна рассказала журналистам, что Любовь – настоящий деспот, который постоянно давит и критикует. Слова Плаксиной сделали очень больно Успенской.

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Автор: 16 января 2021, 16:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

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