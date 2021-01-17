Успенская растопырила ноги на потеху публике

На исполнительницу хита "К единственному, нежному" обрушился поток хейтеров. Любовь Успенская снялась в необычном видео и получила большую порцию критики.

Многие публичные персоны используют инстаграм-каналы для того, чтобы развлекать своих подписчиков и чаще напоминать им о себе. Любовь Успенская регулярно показывает россиянам новый контент на самые разные темы, но чаще всего получает от них негативные комментарии. Злопыхатели вовсю строчат к ее публикациям оскорбления и и возмутительные фразы, однако звезда не теряет оптимизма и продолжает скрашивать досуг пользователям Сети своими фото и видео.

Один из последних роликов для "Инстаграм" Любовь Успенская сняла в воздухе. В кадре знаменитость сидит на столике у окна частного самолета, растопырив ноги в разные стороны. Представ перед объективом в необычной позе, Любовь Залмановна произнесла речь о том, как тяжело артистам живется в период пандемии коронавируса. Перед полетом исполнительница шансона надела черный спортивный костюм с капюшоном, черные очки и обувь с меховым пушком.

Подписчики певицы были ошарашены не только словами, которые произнесла звезда, но и ее развязным поведением на камеру. "Выставляет себя некрасиво, очень вульгарная и неприятная. Что творится с миром?", "Удалите это пока не поздно", "Ну что за поза, Любонька? В Вашем-то возрасте...", – написали пользователи Сети Любови Успенской. Звезда последовала совету россиян и избавилась от ролика, однако в ряд авторитетных СМИ, как, например, "Экспресс газета", просочились кадры из публикации.