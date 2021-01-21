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Разбитый айфон и сок в Rolls-Royce: россияне поставили под сомнение методы воспитания Самойловой

Разбитый айфон и сок в Rolls-Royce: россияне поставили под сомнение методы воспитания Самойловой

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – мама четырех прекрасных детей. Разница между ними дает о себе знать и иногда модель жалуется на проблемы, с которыми ей приходится столкнуться. Накануне она пожаловалась на младшего сына.
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Оксана выложила трогательное фото ребенка. Малыш держится за пальму, а его голубые глаза, покорившие Интернет, прекрасно сочетаются с общей райской обстановкой вокруг. Оказалось, на деле все не так солнечно.

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Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

"Спокои?ная жизнь с лапочкои? Давидиком кажется закончилась)))) теперь он все? требует, просит, везде лезет, не хочет ни секунды сидеть на одном месте))) мои? самыи? не любимыи? возраст)))когда уже все? надо портить, жмякать, стягивать скатерти со стола, подбирать с пола всякии? мусор и верещать если не дают этими всеми злодеи?ствами заниматься" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – высказалась мама мальчика. Она рассказала, что старается все терпеть и не ругать ребенка.

"Я уже готова по 4 кругу отвечать в тысячныи? раз на одни и те же повторяющиеся вопросы, я готова снова с трепетом складывать в папку очереднои? корявыи? рисунок, я готова с пониманием отнестись к очереднои? разбитои? вазе, тарелке, кружке, аи?фону (и так до бесконечности)", – пожаловалась Оксана Самойлова. Также она рассказала, что в череде несчастий были и разрисованные фломастером стены, и испачканная кетчупом мебель, и ссоры с сестрами, и разлитыи? сок в их Rolls-Royce.

Некоторые подписчики посочувствовали Оксане и рассказали свои истории. Другие интересовались, пьет ли модель какие-то таблетки, чтобы успокоить нервы. Нашлись и те, кто писали, что девушка просто слишком много позволяет малышу, а переживать ей не за что, ведь в любой момент можно оставить ребенка няне и уйти.


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Автор: 21 января 2021, 12:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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