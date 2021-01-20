Вскрылись шокирующие факты беременности молодой жены Шнурова

В конце прошлого года Сергей Шнуров обрадовал фанатов новостью: он и его молодая жена ждут ребенка! Для артиста малыш станет третьим. У него уже есть двое взрослых детей от предыдущих отношений – сын Аполлон и дочь Серафима.

Пара поженилась в 2018 году и с тех пор планировала рождение наследника. По словам 47-летнего артиста, он давно хотел еще одного ребенка, но последнее слово оставалось за женой, так как рожать все-таки ей.

Стас Барецкий, который раньше выступал в составе группы "Ленинград", заявил, что Сергей Шнуров действительно мечтал о наследнике. Он предположил, что именно отказ от рождения ребенка и послужил причиной развода рокера с Матильдой Шнуровой. "Ее большая ошибка была, конечно", – уверен шоумен.

Также артист отметил, что теперь лидер группы "Ленинград" действительно готов к появлению детей. Когда родились Серафима и Аполлон, певец был слишком занят карьерой, много гастролировал, и дети, скорее всего, чаще видели отца по телевизору, чем в жизни.

Стас Барецкий заявил, что Сергей Шнуров согласился на все условия 29-летней жены, которая не торопилась с наследниками. Якобы рокер даже пошел на то, чтобы воспользоваться услугами сурмамы.

"То, что я сказал, значит, так оно и есть", – заверил шоумен.

При этом, по словам артиста, будущий ребенок появится на свет не в России, а в Европе. "Я даже знаю, где – Германия, Франкфурт", – заявил Барецкий. Правда, пока еще неизвестно, кто именно родится в семье Сергея Шнурова – мальчик или девочка.

Стоит отметить, сам лидер группы "Ленинград" в ярости от заявлений некоторых знакомых. Он уверяет, что никакой суррогатной матери нет – малыша зачали традиционным способом и вынашивает его супруга.