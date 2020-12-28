Церковь лишила Шнурова статуса святого

Вместо поклонения музыканту пастве рекомендуют не слушать и не исполнять песни звезды. По словам главы храма Летающего макаронного монстра Михаила Иосилевича, Сергей Шнуров не оправдал доверия верующих.
Он заявил, что приверженцы их церкви были недовольны поведением знаменитости и сказали, что оно несовместимо со статусом святого по их канонам. После голосования церковный суд принял решение лишить певца высокого статуса.
Согласно данным пастафарианцев, артист "изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику". Отметим, Сергея Шнурова в церкви Летающего макаронного монстра признали святым еще три года назад. Пастафарианцы решили, что он достоин этого звания за любовь к макаронам и служению абсурду.
Пастафарианство – это пародийная религия, основанная физиком Бобби Хендерсоном, выпускником Университета штата Орегон, в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию "Разумного замысла" как альтернативу эволюционному учению. В открытом письме на своем сайте Хендерсон возвещает веру в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели – Летающего макаронного монстра, и призывает к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями.
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