Как изменилась жизнь Шнурова после разговора с Путиным

Лидер группы "Ленинград" выразился, что его критичная точка зрения перестала быть актуальной. Мало того, что Сергей Шнуров смог задать "провокационные вопросы" президенту, так он еще и русский язык подтянул на конференции.
По словам самого артиста, в его речи больше нет места для нецензурной брани, ведь Путин четко обозначил главные секреты русского языка. Стоит отметить, что в социальных сетях уже ведут обратный отчет того момента, как Шнуров снова начнет ругаться благим матом.
"Не могу я ничего сказать плохого, может быть к вашей радости, а может быть, и к вашей грусти. Как меня научил Владимир Владимирович Путин заменять матерные слова словом редиска, это было "редиска", – признался певец.
Напомним, Сергей поинтересовался у президента о политическом убежище Трампа и дальнейшем развитии связей с США. Однако Владимир Владимирович назвал слова музыканта провокацией и резко отсеял вопрос.
Более того, Путин намекнул, что лидеру "Ленинграда" не хватает должного уровня образования, чтобы отказаться от нецензурной брани и не заниматься подобным подстрекательством в прямом эфире. Для дальнейшего развития артисту были рекомендованы к просмотру советские фильмы. По словам президента, даже в комедии "Джентльмены удачи" злостным нарушителям удалось общаться литературным языком.
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