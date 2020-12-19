Как изменилась жизнь Шнурова после разговора с Путиным

Теперь вся страна обсуждает не пресс-конференцию Владимира Владимировича, а весьма необычные реплики Сергея Шнурова. Даже в эфире телепрограммы "Голос" музыканта не оставили спокойно судить происходящее, а расспросили о прошедшем мероприятии.

Лидер группы "Ленинград" выразился, что его критичная точка зрения перестала быть актуальной. Мало того, что Сергей Шнуров смог задать "провокационные вопросы" президенту, так он еще и русский язык подтянул на конференции.

По словам самого артиста, в его речи больше нет места для нецензурной брани, ведь Путин четко обозначил главные секреты русского языка. Стоит отметить, что в социальных сетях уже ведут обратный отчет того момента, как Шнуров снова начнет ругаться благим матом.

"Не могу я ничего сказать плохого, может быть к вашей радости, а может быть, и к вашей грусти. Как меня научил Владимир Владимирович Путин заменять матерные слова словом редиска, это было "редиска", – признался певец.

Напомним, Сергей поинтересовался у президента о политическом убежище Трампа и дальнейшем развитии связей с США. Однако Владимир Владимирович назвал слова музыканта провокацией и резко отсеял вопрос.

Более того, Путин намекнул, что лидеру "Ленинграда" не хватает должного уровня образования, чтобы отказаться от нецензурной брани и не заниматься подобным подстрекательством в прямом эфире. Для дальнейшего развития артисту были рекомендованы к просмотру советские фильмы. По словам президента, даже в комедии "Джентльмены удачи" злостным нарушителям удалось общаться литературным языком.