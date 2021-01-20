Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой

Исполнитель решил избавиться от своего Роллс Ройса. Он выставил машину на продажу на одном из популярных сайтов объявлений.
За элитный автомобиль с пробегом рэпер Тимати надеется выручить 32 миллиона рублей. Журналисты предположили, что музыкант избавляется от транспорта потому, что ему нужны деньги на лечение Анастасии Решетовой.
Ранее модель опубликовала пугающую фотографию в "Сторис" инстаграм-аккаунта. Она поделилась снимком из-под капельницы. Рука девушки лежит на белом полотенце, а в вену введена игла. Анастасия Решетова не стала пояснять, что с ней случилось, лишь коротко подписав публикацию: "Пока так".
Напомним, о том, что в отношениях Анастасии Решетовой и рэпера Тимати не все гладко, стало понятно еще летом 2020-го. Тогда звездная пара отправилась в отпуск по отдельности. Модель вместе с сыном улетела в Сен-Тропе, а рэпер в компании матери и дочери от предыдущих отношений поехал в Грецию. Осенью пара официально заявила о своем расставании.
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