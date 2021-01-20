Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
20 января
Лента новостей
16:31
Зараженному Ефремову потребовалась помощь врача в колонии
16:27
Свистопляска вокруг Пугачевой обернулась грандиозным скандалом: Втащили и обманули
16:23
Россия направила заявку на регистрацию "Спутник V" в ЕС
16:19
У Андрейченко начались проблемы с законом
16:10
Воробьев подверг себя смертельной опасности
16:06
Володин сообщил об отсутствии вопроса о ковид-паспортах в повестке ГД
15:57
Сын нанял Алибасову охрану из-за мерзких выходок экс-помощника продюсера
15:42
Цитокиновый шторм: у госпитализированной с ковидом Фрейндлих начались осложнения
15:42
Украинскую певицу затравили на родине за связь с Киркоровым
15:41
Умерла режиссер фильма "Праздники детства"
15:33
Звездные родители и исчезающий муж: что стало со звездой сериалов "Леди Бомж" и "Леди Босс" Ириной Лачиной
15:31
"С жиру бешусь": Волочкова сделала заявление о баснословных тратах
15:28
Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой
15:28
Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе
15:08
Звезда незрелых подростков: Моргенштерна жестко унизили за дилетантство
15:04
Россиян предупредили о нашествии тараканов
14:46
Утыканная трубками Решетова всполошила народ
14:41
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
14:40
Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
14:38
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
14:32
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме
14:30
Мечты об отцовстве и измена: почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
14:27
Сама себе покупала цветы: Собчак опозорила Волочкову в важный день
14:08
Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников
14:05
"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова
13:59
Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом
13:56
"Пусть дома выступает!": Садальский резко высказался об участии Моргенштерна в "Евровидении"
13:56
Audi e-tron: готовь розетку
13:53
Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне
13:46
"Встречаются суперредко": Муцениеце посмеялась над размером достоинства Прилучного
13:45
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
13:44
"Больше не буду": Самойлова поддержала отказавшуюся от мяса шестилетнюю дочь
13:43
Хорошо раздвинувшую ноги Глюкозу позвали сниматься в фильме для взрослых
13:39
"Лицо 70-летней бабули": россияне набросились на Собчак без макияжа
13:22
Бывшая жена Грачевского не дала дочери проститься с отцом: Ребенку это ни к чему
13:16
Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом
13:14
Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии
13:09
"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне
12:52
Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
12:50
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
12:48
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
12:45
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
12:44
В Перми предложили избавиться от советский названий районов
12:39
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть
12:32
Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться
12:23
Волочкова украла букет в день рождения
12:20
В Сибири стая собак напала на инвалида
12:12
В СИЗО Москвы нашли труп
12:06
Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом
12:01
В Крыму замерз самый высокий водопад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Шоу-бизнес
Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой

Тимати продает элитный авто за 32 миллиона после новости о госпитализации Решетовой

Тимати. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Рэпер Тимати, отдыхающий в Дубае, прилетел в Москву на один день. Он узнал, что его экс-возлюбленная лежит под капельницей.
прочитано 336 раз

Исполнитель решил избавиться от своего Роллс Ройса. Он выставил машину на продажу на одном из популярных сайтов объявлений.

ПО ТЕМЕ

Утыканная трубками Решетова всполошила народ

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

За элитный автомобиль с пробегом рэпер Тимати надеется выручить 32 миллиона рублей. Журналисты предположили, что музыкант избавляется от транспорта потому, что ему нужны деньги на лечение Анастасии Решетовой.

Ранее модель опубликовала пугающую фотографию в "Сторис" инстаграм-аккаунта. Она поделилась снимком из-под капельницы. Рука девушки лежит на белом полотенце, а в вену введена игла. Анастасия Решетова не стала пояснять, что с ней случилось, лишь коротко подписав публикацию: "Пока так".

Напомним, о том, что в отношениях Анастасии Решетовой и рэпера Тимати не все гладко, стало понятно еще летом 2020-го. Тогда звездная пара отправилась в отпуск по отдельности. Модель вместе с сыном улетела в Сен-Тропе, а рэпер в компании матери и дочери от предыдущих отношений поехал в Грецию. Осенью пара официально заявила о своем расставании.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 20 января 2021, 15:28 Источник: Paparazzi.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла

Шоу-бизнес

Утыканная трубками Решетова всполошила народ
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Вдова Грачевского впервые после похорон вышла на связь: Нам очень плохо!

Екатерина резко высказалась

Шоу-бизнес

Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову

Ведущая "Дома-2"
Шоу-бизнес

Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом

Балерина ждет мужчину мечты
Шоу-бизнес

"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова

Певицу жаль

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+