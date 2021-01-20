Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
20 января
Лента новостей
15:04
Россиян предупредили о нашествии тараканов
14:46
Утыканная трубками Решетова всполошила народ
14:41
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
14:40
Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
14:38
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
14:32
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме
14:30
Мечты об отцовстве и измена: почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
14:27
Сама себе покупала цветы: Собчак опозорила Волочкову в важный день
14:08
Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников
14:05
"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова
13:59
Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом
13:56
"Пусть дома выступает!": Садальский резко высказался об участии Моргенштерна в "Евровидении"
13:56
Audi e-tron: готовь розетку
13:53
Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне
13:46
"Встречаются суперредко": Муцениеце посмеялась над размером достоинства Прилучного
13:45
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
13:44
"Больше не буду": Самойлова поддержала отказавшуюся от мяса шестилетнюю дочь
13:43
Хорошо раздвинувшую ноги Глюкозу позвали сниматься в фильме для взрослых
13:39
"Лицо 70-летней бабули": россияне набросились на Собчак без макияжа
13:22
Бывшая жена Грачевского не дала дочери проститься с отцом: Ребенку это ни к чему
13:16
Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом
13:14
Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии
13:09
"Он хочет славы!": последнего возлюбленного Началовой обвинили в наживе на слухах о тайном сыне
12:52
Осталась не у дел: Яна Троянова поставила на место раскатавшую губу Ольгу Бузову
12:50
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
12:48
Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю
12:45
"Мы не отрицаем": жена Тарасова ответила на поздравления с третьей беременностью
12:44
В Перми предложили избавиться от советский названий районов
12:39
Весело в спальне: интимное признание Памелы Андерсон заставило краснеть
12:32
Панацея от ковида: как страны мира стимулируют граждан вакцинироваться
12:23
Волочкова украла букет в день рождения
12:20
В Сибири стая собак напала на инвалида
12:12
В СИЗО Москвы нашли труп
12:06
Стало известно о романе Литвиновой со сказочно богатым французом
12:01
В Крыму замерз самый высокий водопад
11:54
Под Москвой за кражу задержали жителя столицы
11:48
В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину
11:44
Моргенштерн сделал заявление об участии в "Евровидении"
11:42
Ледяная купель, прорубь и теплый бассейн: как звезды отметили Крещение Господне
11:35
Известный актер стал нищим: Роющегося в помойном баке Мерзликина увидели в центре Москвы
11:31
Равносильно убийству: известная актриса бросила рожденных суррогатными матерями детей
11:28
В Москве потушили "Славянский мир"
11:20
На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине
11:13
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу
11:13
"Какая коровка!": дочь Пугачевой и Галкина поразила народ
11:04
В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка
11:02
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла
10:49
"Оголтело и огульно": Сафронов обрушился на обозвавшую феминисток страшными Акиньшину
10:42
Полиция вернула москвичу машину с трупов внутри
10:37
Развернется настоящая война: сделано заявление о разделе имущества умершего Грачевского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
Шоу-бизнес
Утыканная трубками Решетова всполошила народ

Утыканная трубками Решетова всполошила народ

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова недавно вернулась с отдыха в Дубае, где она проводила время с сыном Ратмиром, бывшим возлюбленным Тимати и подругами. Однако, кажется, отпуск не спас модель от проблем со здоровьем.
прочитано 151 раз

В личном блоге знаменитость опубликовала пугающую фотографию. В "Сторис" инстаграм-аккаунта девушка поделилась снимком из-под капельницы. Рука модели лежит на белом полотенце, а в вену введена игла. Анастасия Решетова не стала пояснять, что с ней случилось, лишь коротко подписав публикацию: "Пока так".

ПО ТЕМЕ

"Могла со шрамом остаться": Решетова серьезно повредила лицо

Решетова отбила дерзкие нападки Собчак

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

В Сети тут же начали переживать по поводу здоровья бывшей возлюбленной Тимати. Некоторые в шутку предположили, что модель "переотдыхала". Впрочем, уже в следующей "Сторис" девушка показала, как играет с сыном Ратмиром на борту частного самолета. Вероятно, звезда снова отправилась в теплые края.

Напомним, о том, что в отношениях Анастасии Решетовой и Тимати не все гладко, стало понятно еще летом 2020-го. Тогда пара отправилась в отпуск по отдельности. Модель вместе с сыном улетела в Сен-Тропе, а рэпер в компании матери и дочери от предыдущих отношений поехал в Грецию.

Осенью пара официально заявила о своем расставании. Правда, поклонники считают, что это просто продуманный пиар-ход, так как через две недели после разрыва Тимати объявил, что стал новым героем шоу "Холостяк".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 20 января 2021, 14:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Сергей.
Ответить
Для полного счастья пусть ей ещё и ведёрную клизму вдогонку сделают.
1

Популярные темы форума

Политика

Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол
Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре
Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы
Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла

Шоу-бизнес

Утыканная трубками Решетова всполошила народ
Недавно родившая Ида Галич пополнила "грустную статистику" разведенок
"В хорошие отношения и дружбу в шоу-бизнесе больше не верю": подруга Киркорова убита подлой выходкой
"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Никогда не сяду за стол с альфонсом": Волочкова о бывшем муже, мечтах и интиме

Она так и не встретила идеального мужчину

Шоу-бизнес

Джигурда готов составить Бузовой пару: Люблю Олюсю

Артист сделал заявление

Шоу-бизнес

Свадьбы не будет? Волочкова намекнула на расставание с загадочным женихом

Балерина ждет мужчину мечты
Шоу-бизнес

"Мне больно!": Бузова вскрикнула из-за издевательства Киркорова

Певицу жаль

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
Бывшему директору медицинского центра во Владимире предъявили обвинение
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+