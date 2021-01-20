Утыканная трубками Решетова всполошила народ

В личном блоге знаменитость опубликовала пугающую фотографию. В "Сторис" инстаграм-аккаунта девушка поделилась снимком из-под капельницы. Рука модели лежит на белом полотенце, а в вену введена игла. Анастасия Решетова не стала пояснять, что с ней случилось, лишь коротко подписав публикацию: "Пока так".
В Сети тут же начали переживать по поводу здоровья бывшей возлюбленной Тимати. Некоторые в шутку предположили, что модель "переотдыхала". Впрочем, уже в следующей "Сторис" девушка показала, как играет с сыном Ратмиром на борту частного самолета. Вероятно, звезда снова отправилась в теплые края.
Напомним, о том, что в отношениях Анастасии Решетовой и Тимати не все гладко, стало понятно еще летом 2020-го. Тогда пара отправилась в отпуск по отдельности. Модель вместе с сыном улетела в Сен-Тропе, а рэпер в компании матери и дочери от предыдущих отношений поехал в Грецию.
Осенью пара официально заявила о своем расставании. Правда, поклонники считают, что это просто продуманный пиар-ход, так как через две недели после разрыва Тимати объявил, что стал новым героем шоу "Холостяк".
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