Решетова отбила дерзкие нападки Собчак

Ксения Собчак следит за публикациями экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой в "Инстаграм". 39-летняя телеведущая дерзко прокомментировала недавнее видео 24-летней модели.

Недавно Анастасия Решетова поделилась с поклонниками кадрами, на которых поет песню Алсу "Весна". Модель призналась, что ей непривычно публиковать такие видео. Мол, обычно они находятся только в личном архиве.

Мимо этой публикации не смогла пройти Ксения Собчак. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" скандальная телеведущая написала: "Потянуло на пение? Ну это, как мы знает, бывает". Вероятно, журналистка сравнила бывшую возлюбленную Тимати с Ольгой Бузовой, которая начала певческую карьеру после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ответ Решетовой последовал незамедлительно. Один из поклонников поинтересовался, видела ли модель, как Собчак ее задела. Анастасия дала понять, что не реагирует на подобные комментарии. "Типичный скорпион", – попыталась объяснить поведение Ксении экс-возлюбленная рэпера.

Напомним, в 2018 году Собчак публично унизила Решетову. Это произошло на "Премии МУЗ-ТВ", когда телеведущая пошутила над Тимати и его избранницей. Тогда журналистка поинтересовалась у матери рэпера, что та чувствует, когда видит, как ее сын находится рядом "вот с такой вот". "Ужас!", – воскликнула блондинка.

Тимати и Анастасия Решетова не сразу поняли, что сказала Ксения Собчак, поэтому просто улыбались. Позже модель отметила, что она и ее возлюбленный достойно повели себя в той ситуации. Мол, отвечать на нападки было бы неправильно.