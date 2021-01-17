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Решетова отбила дерзкие нападки Собчак

Решетова отбила дерзкие нападки Собчак

Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак следит за публикациями экс-возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой в "Инстаграм". 39-летняя телеведущая дерзко прокомментировала недавнее видео 24-летней модели.
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Недавно Анастасия Решетова поделилась с поклонниками кадрами, на которых поет песню Алсу "Весна". Модель призналась, что ей непривычно публиковать такие видео. Мол, обычно они находятся только в личном архиве.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Мимо этой публикации не смогла пройти Ксения Собчак. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" скандальная телеведущая написала: "Потянуло на пение? Ну это, как мы знает, бывает". Вероятно, журналистка сравнила бывшую возлюбленную Тимати с Ольгой Бузовой, которая начала певческую карьеру после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ответ Решетовой последовал незамедлительно. Один из поклонников поинтересовался, видела ли модель, как Собчак ее задела. Анастасия дала понять, что не реагирует на подобные комментарии. "Типичный скорпион", – попыталась объяснить поведение Ксении экс-возлюбленная рэпера.

Напомним, в 2018 году Собчак публично унизила Решетову. Это произошло на "Премии МУЗ-ТВ", когда телеведущая пошутила над Тимати и его избранницей. Тогда журналистка поинтересовалась у матери рэпера, что та чувствует, когда видит, как ее сын находится рядом "вот с такой вот". "Ужас!", – воскликнула блондинка.

Тимати и Анастасия Решетова не сразу поняли, что сказала Ксения Собчак, поэтому просто улыбались. Позже модель отметила, что она и ее возлюбленный достойно повели себя в той ситуации. Мол, отвечать на нападки было бы неправильно.

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Автор: 17 января 2021, 13:12 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость
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Настя, все наоборот - Собчак - не типичный Скорпион. Она уникальна в своей ненависти к людям. Скорпион - знак сильных , порядочных и ответственных людей. А Собчак совсем другая - она испытывает радость , когда унижает людей, обижает их. Что-то ее , видимо, сломало. Может, детство, а может, есть какие-то другие причины ее ненависти к людям. Так что, не судите по Собчак обо всех Скорпионах. Она - плохой пример. Будьте счастливы, Настя!
Гость
Ответить
Две тошнотворные барышни - одна не лучше другой. И каждая считает себя звездой. Курицы вы обе безмозглые.
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