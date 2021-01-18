"Могла со шрамом остаться": Решетова серьезно повредила лицо

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати пожаловалась на удручающий результат бьюти-преображения. Анастасия Решетова испортила кожу лица, пытаясь выглядеть лучше.

Многие девушки и женщины, которые увлечены миром звезд и сами являются публичными персонами, не представляют своей жизни без косметологов, пластических хирургов и прочих специалистов. Желание работать над внутренней красотой и духовной составляющей давно потеряло былую актуальность среди представительниц прекрасного пола. Мода на различные изменения во внешности, стремление всегда выглядеть юными, привлекательными и эффектными порой приводит девушек и женщин к пугающим последствиям. С одним из них недавно столкнулась Анастасия Решетова.

24-летняя звезда вернулась с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах и сразу принялась улучшать свою внешность. Девушка постриглась и сделала тонирование волос у профессионального мастера, но на этом не остановилась. Анастасия Решетова решила самостоятельно уложить волосы плойкой, чтобы придать локонам идеальную форму, но в результате лишь сожгла кожу на лбу.

Знаменитость призналась, что ожог не проходит у нее уже несколько дней и совсем исчезнет нескоро, примерно через неделю. "На самом деле опасная тема. Могла со шрамом остаться((", – заявила поклонникам Анастасия Решетова, демонстрируя в инстаграм-истории итог своей погони за красотой.