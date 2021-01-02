Умер болевший коронавирусом актер Кореньев

В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Владислав Кореньев, передает URA.Ru. Зрители знают и любят его за роли в таких знаменитых лентах, как "Человек-амфибия", "Дети Дон Кихота", "Много шума из ничего" и "Освобождение". Известно, что перед смертью артист попал в больницу с коронавирусом.
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