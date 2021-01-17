"Надавал по заднице": Поплавская рассказала о тяжелом детстве

Как и многих детей из театральных семей, Яну Поплавскую отдали на пятидневку в садик. Маленькая звезда возненавидела дневную группу и воспитательниц. Но больше всего она обиделась на своих родителей.

Элитный детский сад находился в Софринском лесу. Устроить туда наследника считалось победой. Тогда актриса не понимала, какое вакантное место ей выбил отец Евгений Поплавский. Стоит отметить, что Яна постоянно пропадала на съемках фильмов и напрашивалась в кадр к родственникам.

Отчим Поплавской тоже служил искусству. Володя, как его называла актриса, пришел в ее жизнь в раннем возрасте. Уже в четыре года она познакомилась с новым ухажером мамы. Мужчина сразу же стал надежным другом и верным товарищем для Яны.

Он рассказывал любопытной девочке о мире. Их любимым совместным занятием было изучение книжки-раскладки по Египту. Поплавская настолько увлеклась египетскими пирамидами, что решила построить собственную из паркета.

Когда родители вернулись после очередных командировок, то обнаружили, что половина пола тридцатиметровой комнаты не было. Однако даже за эту "шалость" Яна не была наказана. По словам актрисы, ею было невозможно командовать.

Артистка всегда добивалась своего. Однажды Поплавскую не пускали в кино, так она через окно с седьмого этажа сбегала.

"Я открыла окно и спустилась по лесам. Меня пытались затащить назад, но всем не хваталось силы. И тогда наша соседка – бабушка Дина остановила проходившего мимо мужика. Тот рванул спасать ребенка, втянул меня за руки и надавал по заднице", – призналась актриса.

Похоже, что насыщенное детство повлияло на быстрое взросление Яны. Ведь уже в детском саду она знала о будущей профессии, уверенно шла к своим целям и манипулировала окружающими.