Поплавская показала редкое семейное фото

53-летняя актриса добавила в инстаграм-канал фото со своей матерью Евгенией и внуком Иларием. Яна Поплавская шокировала поклонников описанием к публикации.

Телеведущая любит делиться контентом в личном блоге. Яна Поплавская часто размещает в инстаграм-канале интересные кадры из своей жизни. Летом она обрадовала фанатов известием о появлении внука Илария и начала размещать снимки с ребенком. Совсем недавно артистка показала свежее фото не только с малышом, но и со своей матерью, вид которой сразил подписчиков наповал.

В описании к публикации Яна Поплавская сообщила поклонникам, что ее мать отметила 75-летие, но пользователи Сети с трудом поверили в эту информацию. Дело в том, что Евгения Поплавская выглядит намного моложе своих лет и признать, что женщина находится в преклонном возрасте на основании фото непросто.

Теледива заявила, что на выражение их с матерью лиц повлиял малыш Иларий, которого они ласково называют Лариком. Родные души на чают в крошечном наследнике и расплываются в легких улыбках при взгляде на него. На снимке с прабабушкой и бабушкой пятимесячный ребенок внимательно смотрит в камеру, сохраняя спокойствие. Подписчики инстаграм-канала актрисы пожелали семейству Яны Поплавской процветания и гармонии, и поздравили с наступающим Новым годом. Звезда поблагодарила некоторых комментаторов за теплые слова и добрые поздравления.