Изуродованные стопы Волочковой снова в кадре

Несмотря на то, что профессиональная карьера Анастасии Волочковой давным-давно закончена, артистка продолжает тренироваться и совершенствовать мастерство. Однако ни одно занятие не обходится без травм, натертых пальцев и ушибов.

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