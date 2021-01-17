Изуродованные стопы Волочковой снова в кадре

Прима постоянно напоминает своим поклонником, насколько тяжко живется балеринам. В качестве доказательства танцовщица опубликовала фотографию, на которой отчетливо видны результаты изнурительных репетиций.
Многолетние тренировки повлияли не только на подтянутую фигуру Анастасии Волочковой, но и на деформацию ее стоп. Ноги звезды усыпаны мозолями из-за постоянных нагрузок. Выяснилось, что сейчас балерина "страдает" ради предстоящего выступления.
"Результат продолжительных репетиций. Перед спектаклем", – рассказала танцовщица.
Анастасия готовится к премьере шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Ради появления на сцене Волочкова осталась в России, а не улетела на излюбленные Мальдивы в честь дня рождения. Артистка призналась, что пляжный отдых обязательно состоится, но чуть позже. Пока она тратит все свое время на изнурительные тренировки и обсуждения многообещающего проекта.
Напомним, важное событие в жизни Волочковой состоится 20-го января. Балерина отметит юбилей в роскошной звездной компании. Стоит отметить, что прошлогодняя вечеринка запомнилась откровенным признанием Анастасии. Тогда звезда заявляла, что собиралась под венец.
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