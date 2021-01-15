"Ходить чмом в пуховичке": Собчак оскорбила россиян

Телеведущая, которая предпочитает дорогие и гламурные наряды, примерила необычный для себя образ. В своем инстаграм-аккаунте она появилась в обычной куртке и кофте с капюшоном.
Именно такие вещи на небольшую стоимость и удобство чаще всего и предпочитают носить многие жители России. По словам же светской львицы, "ходить чмом в пуховичке и толстовочке" иногда бывает очень приятно.
Образ среднестатистического россиянина Ксения Собчак дополнила отсутствием укладки и макияжа. Неудивительно, что многим подписчикам звезды такая аналогия показалась крайне оскорбительной.
Ранее на ютуб-канале Ксении Собчак вышел новый ролик, в котором она сделала рекламу китайского мебельного завода. Проплаченный сюжет возмутил общественность, а звезду даже обвинили в продаже народу "пали".
Ксения Собчак за словом в карман не полезла и жестко ответила всем, кто посмел уличить ее в нечистоплотности. Также она объяснила разницу между "подделкой" и похожим дизайном.
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