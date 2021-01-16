"Почему нас, элиту, угнетают?": Собчак обвинили в нарушении закона из-за скандального видео

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак получила неожиданную новость – на нее написали заявление в прокуратуру. Журналистка назвала документ "письмом счастья".

Накануне Нового года Ксения Собчак опубликовала на своем ютуб-канале провокационный ролик на тему коронавируса. Теледива записала музыкальный клип о разделении людей на тех, у кого есть антитела к ковиду, и тех, кто их лишен. "Почему нас, элиту, угнетают, не дают вернуться полностью к делам? В высокомерии все нас обвиняют, но мы ведь лучше – у нас есть антитела!", – такие строки спела Ксения Собчак во время записи ролика. Громкими словами и шокирующим видеорядом клипа журналистка спровоцировала конфликт – на нее поступило заявление в прокуратуру.

Ксения Собчак сообщила о ситуации в инстаграм-истории. Там телеведущая опубликовала текст документа, в котором говорится о том, что ее видеоролик нарушает 282 статью Уголовного кодекса – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Автор призвал сотрудников прокуратуры провести проверку в отношении телеведущей в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, поклонники обиделись на светскую львицу за то, что она неуважительно высказалась об имидже многих россиян. Ксения Собчак выбрала неудачное выражение, заявив в инстаграм-канале о том, что в толстовках и пуховиках ходит чмо.