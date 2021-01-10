"Как Волочкова": Воля раздвинул ноги на пляже

41-летний шоумен выбрался на долгожданный отдых вместе со своей семьей. Похоже, что Павел Воля поймал дзен и достиг внушительных результатов в гимнастике. Теперь звезда телеканала "ТНТ" даст форму всеми известной приме.

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