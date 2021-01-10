"Как Волочкова": Воля раздвинул ноги на пляже

Еще в начале января юморист и его супруга улетели на Мальдивы. Пока звездные наследники наслаждаются зимними каникулами у Индийского океана, отец семейства зря время не теряет.
В личном блоге Павла в "Инстаграм" регулярно появляются пляжные фотокарточки. Однако на этот раз Воля подошел крайне креативно к съемочному процессу. Комик решил спародировать приму Большого театра и намекнул, что скоро сместит яркую звезду отечественного балета.
Выполнить знаменитый шпагат ему помогла 35-летняя супруга Ляйсан Утяшева. Юморист отметил, что долго к этому шел и надеялся, что Анастасия Волочкова оценила его прогресс.
Сама же балерина все еще не прокомментировала шпагаты Воли. Павел нашел поддержку среди многочисленной аудитории. Подписчики сразу же принялись обсуждать "рогатку телеведущего".
"Раскинул ноги как Волочкова. Ей уже нужно что-нибудь новое придумать, а то Воля все шпагаты повторит. Никакой уникальности не останется", – подметили подписчики.
Напомним, что Анастасия насладилась отдыхом на Мальдивских остров намного раньше, чем телевизионные звезды. Еще в ноябре 2020 года прима отправилась к белоснежному песку и палящему солнцу. И там не обошлось без легендарных фотографий с чудесами растяжки.
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