"Не досмотрела сериал": известный блогер родила от пасынка после многолетнего бесплодия

Марина Балмашева на протяжении 14 лет была замужем за мужчиной по имени Алексей. Девушка вступила в брак, несмотря на то, что у избранника были двое детей от предыдущей избранницы. Общими наследниками за годы совместной жизни пара так и не обзавелась.
Расставшись с Алексеем, Марина закрутила роман с его сыном. 20-летний Владимир быстро нашел путь к сердцу бывшей мачехи. Находясь в отношениях с молодым человеком, Балмашева смогла забеременеть. Она об этом долго мечтала.
Накануне девушка поделилась снимком, сделанным во время схваток. Марина сообщила, что воды отошли поздней ночью. В тот момент она не спала. "Не досмотрела я четыре серии [сериала]", – с юмором написала блогер в "Инстаграм".
Спустя несколько часов Балмашева опубликовала фото с малышом. Девушка родила дочь весом 3 690 граммов и ростом 52 сантиметра. Счастливая мама призналась, что имя ребенку пока не придумала.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что звезда сериала "Тайны Смолвиля" готовится вновь стать отцом. Супруга актера Тома Уэллинга ждет второго ребенка. О радостном событии звезда чета сообщила во время интервью.
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