"Вообще не платят": артисту "Уральских пельменей" пришлось стать лесником

Однако среди них поклонники достаточно давно выделили звезду шоу "Уральские пельмени" Андрея Рожкова, который никогда не унывает и может найти выход даже из самых непростых ситуаций. Ранее Андрей Рожков рассказывал, что сменил род деятельности. Тогда оказалось, что он – дипломированный электромонтер третьего разряда, и в мире стало на одного электрика больше. Он крайне иронично высказывался о звездах, которые жалуются на жизнь, но не пытаются что-то изменить.
Перед Новым годом артист опубликовал занимательное видео в своем "Инстаграм". На кадрах он заливает каток. Он сообщил зрителям, что очень доволен работой, так как там все для детей. Также известно, что юморист успел побыть парковщиком.
Теперь в карьере звезды наметились новые горизонты: он рассказал, что устроился работать в лес. Андрей снял видео и показал свою прогулку с собакой. "Надоело работать парковщиком. Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят. Зато на свежем воздухе. Вот, смотрите, лису нашел", – посмеялся он, показав своего породистого друга, который и правда очень похож на небольшую лису.
Артист с радостью берется за любую работу и сохраняет позитивный настрой, которым делится со своим поклонниками. Вернется ли он на сцену – неизвестно. Вопрос остается открытым.
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