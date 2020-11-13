Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова

Находчивые продюсеры юмористического шоу "Уральские пельмени" решили напомнить Вячеславу Мясникову, что он больше ничего не значит для проекта. Актер, в свою очередь, смог нанести ответный удар неблагодарным коллегам по цеху.

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