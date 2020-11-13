Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова

Конфликт разразился после того, как "Пельмени" опубликовали афишу к предстоящим выступлениям. На ней фотография шоумена изображена очень крохотной в самом углу. Подобный плевок в спину Мясникова пока является единственной выходкой назойливых юмористов.
В личном блоге Вячеслав прокомментировал поступок "Уральских пельменей" исключительно в шуточной форме. По словам артиста, скоро ему придется вручать вознаграждение особо внимательным фанатам, которые смогут найти участника шоу на афише.
"Кто найдет меня на афише, тому дам 56 пригласительных. Даю подсказку, на каждой афише я дальше и дальше. Для следующей, готовьте микроскоп, там разыграю 160 пригласительных", – подметил Вячеслав.
Многочисленная аудитория так и не смогла понять, можно ли публикацию Мясникова назвать удачным пиар-ходом. Или между коллегами началась нешуточная борьба? Стоит напомнить, что два года назад юморист и его напарник Андрей Рожков откололись от коллектива.
Теперь их собственная программа называется "Ваши пельмени". Однако артисты продолжают выступать с основным коллективом только в Екатеринбурге. Причины своего ухода шоумены решили не разглашать. Ярые фанаты уверены, мужчины просто хотели подзаработать вот и отправились в свободное плаванье.
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