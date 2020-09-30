Юная внучка Конкина встревожила своими словами о любовнике матери

Появляются все новые детали, касающиеся таинственной смерти дочери Владимира Конкина Софии. В Сети появилось фото женщины с бутылкой вина в руке, якобы сделанное за несколько часов до ее гибели. А еще решается вопрос, кто будет заботиться об 11-летней дочке Софии.

София Конкина умерла после того, как неудачно поплавала в бассейне. В любимом фитнес-клубе 32-летняя женщина, как говорят, оказалась поздно вечером. Она нырнула в бассейн глубиной всего 160 сантиметров и вдруг пошла ко дну. Когда ее вытащили из воды, прибывшим медикам удалось откачать Софию. Но в больнице она умерла на следующий день – отказали почки.

До сих пор точно неизвестно, при каких обстоятельствах умерла София. Ведь дочь Владимира Конкина с детства хорошо плавала. Родные не исключают, что ее могли убить. Неоднозначно смотрится и та деталь, что якобы София перед смертью пила алкоголь, причем сочетая его со снотворным. А тут еще в Сети появилось фото дочки актера, на котором она запечатлена с бутылкой вина, которую будто бы распила одна как раз перед роковым заплывом. Остается только догадываться, почему Софии в нетрезвом состоянии разрешили посетить бассейн.

А тут еще на шоу безутешный Владимир Конкин выразил недоверие любовнику дочери – некоему Михаилу, с которым та стала жить спустя три месяца после знакомства. Сообщается, что он работает в сервисе "трезвый воитель" и в день гибели Софии был последним, кто ее видел. "Она взяла дома бутылку вина и пошла в бассейн. Должна была туда прийти в 21.00, но появилась только 23.00. Где она была эти два часа, я не знаю", – заявил репортерам Михаил.

Кстати, на шоу некоторые знакомые утверждали, будто София общалась на сайтах знакомств с несколькими мужчинами сразу, могла встречаться с ними и даже якобы жаловалась, что с Михаилом ей скучно. Владимир Конкин на шоу "Пусть говорят" и вовсе ляпнул, что ему не внушал доверия ни один ухажер его дочери. Да и вообще, говорят, и с Софией у артиста были натянутые отношения.

Кто-то сообщил, будто Михаил сильно ревновал Софию. Впрочем, по тем фото, что показывал в соцсетях сам мужчина, этого незаметно. С тех пор, как влюбленные стали жить вместе (а с ними и дочь Софии), эти трое побывали и в аквапарке, и на пляже; катались на лошадях, на роликах, на велосипедах. Складывается впечатление, что никаких проблем в отношениях у троих людей не было.

Пока остается открытым вопрос, с кем же теперь будет жить дочь Софии. "Она просит нас только об одном: "Не отдавайте меня дяде Мише", – объявил адвокат семьи Конкиных. Эти слова 11-летней девочки встревожили родных. "Сейчас с Софией работают психологи. Мы пытаемся понять, с чем связаны ее фобии, почему она даже слышать имя Михаила боится. Будем настаивать на проведении психолого-педагогической экспертизы", – сообщил представитель семьи актера.

Владимир Конкин отказался удочерить внучку. "Мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение", – сообщил известный актер.