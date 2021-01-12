Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
12 января
Лента новостей
10:05
Баснословные деньги: Раскрыто сомнительное прошлое нового мужа Бузовой
09:44
"Ты чувствуешь, какой ты пьяный?": раскрыта темная сторона жизни Евстигнеева
09:20
Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
09:13
"Я вас люблю": Пылкую Вайкуле сняли в необычной позе
09:06
"Вызывает массу вопросов и недоверие": Решетова рассказала о воссоединении с Тимати
08:42
"Неопределенность удручает": Бывшая жена Аршавина поделилась деталями страшной болезни
08:41
"Я с ребенком взаперти": просившая о спасении жительница горящего дома в Екатеринбурге погибла с дочерью
08:12
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена
06:00
"Посоветовали побриться": стремительно лысеющая Шишкова начала носить парики
04:02
Неожиданная находка повергла Гогена Солнцева в шок: Зашел туда и обомлел
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 января 2021 года
23:59
"Человеку сложно совладать с настроением": стало известно об истинной натуре Добронравова
23:25
Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
23:09
15 признаков уверенной в себе женщины
21:58
Политолог Безпалько возмутился интервью Лукашенко на российском ТВ: Зачем пиарить врага?
21:47
"Есть ли силы?": переживший трагедию Еремеев сообщил о страшном недуге
21:16
Дети Галкина и Пугачевой эмоционально отреагировали на возвращение к привычной жизни
20:43
Борющаяся со страшным недугом экс-супруга Аршавина боится участи Началовой
20:39
В США штрафуют больницы за махинации с вакциной
20:28
Назван ближайший экономический соперник России
20:07
Под Тюменью после страшной смерти семи человек возбудили дело
19:47
Оставит без наследства старшего сына: Алибасов обвинил молодую любовницу в измене
19:35
Под Москвой поймали курьера с килограммом героина
19:34
Роза Сябитова сообщила о новой работе
19:24
Полуобнаженная Дайнеко показала свое достоинство
18:52
На площадке "Дома-2" началась подготовка к новому реалити-шоу
18:49
Умер олимпийский чемпион по дзюдо
18:43
"Что-то с грудью не то": известная певица напугала преображением после замужества
18:33
Миллионы Пугачевой уйдут на надгробье известному композитору
18:22
Новый способ уничтожения COVID-19 раскритиковали: Лечение хуже болезни
18:22
В Курске учительница умерла на глазах у школьников
18:19
Закрутивший роман с Егором Кридом блогер получил роль в сериале
18:12
Россиян предупредили о мошенничестве с использованием бесплатных сим-карт
18:09
Перед Крещением водоемы Подмосковья проверят на безопасность
18:06
Зачем вдовец возвел на могиле Глаголевой мемориал за баснословную сумму
17:58
Звезда 90-х заявила о мошенничестве в шоу-бизнесе: Артисты не знают, что выступают
17:36
Съесть человека и выпить кровь: голливудского актера заподозрили в каннибализме
17:23
"Кто-то поступал без особого на то желания": в ГИТИСе ответили на слухи об отчислении сына Табакова
17:15
Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
17:13
Четверо военнослужащих погибли в жуткой аварии в Подмосковье
17:10
Канделаки представила публике повзрослевшую красавицу дочь: Тонем в твоих глазах
16:48
"Вместе в клубе выпиваем по шотику": Седокова рассказала об отношениях с дочерью
16:45
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
16:37
"Рождается что-то светлое": Александрова в мужской рубашке сообщила о переменах
16:29
Тимати унизил разодевшегося в розовое Крида: Думал, не узнаю его по маникюру
16:28
Собянин сообщил о расширении программы вакцинации от COVID-19
16:18
В России подскочили цены на машины
16:18
"Бесстыдницы!": Цымбалюк-Романовская на морском курорте довела народ до слез
16:09
Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике
15:54
Умерла звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала
"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева
"Она беременна!": названа причина неожиданной свадьбы Бузовой
Дочь Валерии не может справиться с расстройством психики
"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки
Как Волочкова: Смехова и Кабо спрятали груди за банными вениками
Шоу-бизнес

"Ты чувствуешь, какой ты пьяный?": раскрыта темная сторона жизни Евстигнеева

Евгений Евстигнеев. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сын супруги актера Ирины Цывиной нашел на даче ее архивы о жизни с Евгением Евстигнеевым и решил их обнародовать в шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Вся страна увидела запечатленную хронику последних лет жизни легендарного актера.
прочитано 189 раз

Оказывается, артистка документировала каждый шаг знаменитого супруга, снимая его повседневную жизнь на камеру. Евгений Евстигнеев предстает на видео самым обычным человеком со своими слабостями и вредными привычками.

ПО ТЕМЕ

Трагедия вдовы Евстигнеева

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

На кадрах звезда театра и кино курит, репетирует новые роли и ссорится с женой. Выяснилось, что Цывина постоянно упрекала супруга за то, что он много выпивал.

"Ты чувствуешь, какой ты пьяный? Вот я показываю. Это бутылки. Любимое занятие народного артиста Евгения Александровича Евстигнеева во время работы и после нее", – заявила Цывина. Своих пагубных привычек артист не скрывал. Однако никто из знакомых не видел его в стельку пьяным.

Отметим, что на домашнем видео запечатлены не только ссоры супругов, но и их трогательные признания в любви. Евгений Евстигнеев называл молодую жену "лапа моя". Ирина Цывина же восхищалась талантом мужа.

Благодаря хронике, снятой избранницей актера, поклонники узнали, что он был очень обидчивым. Сын Цывиной уверен, что данным записям нет цены. Он хочет смонтировать из них документальный фильм.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 января 2021, 09:44 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
" Сын Цывиной уверен, что данным записям нет цены. Он хочет смонтировать из них документальный фильм". (С)
Да продать он их хочет! И подороже! А обнародовал только для того, чтобы прицениться и разнюхать сколько можно взять!
Гость
Ответить
Величайший гениальный актёр. Никто никакого права не имеет очернять память о нем какими-то придуманными «воспоминаниями».
1

Популярные темы форума

Политика

Советник Тихановской объявил о новой волне протестов: Лукашенко мало не покажется
На Украине назвали Крым "открытой раной" для России
Экономист Гонтмахер призвал Кремль наладить контакты с белорусской оппозицией
Лукашенко и его окружение совершили государственный переворот – эксперт Суздальцев

Шоу-бизнес

Большое горе: умерший Джигарханян позвал к себе на тот свет любимую Виталину
"Я вас люблю": Пылкую Вайкуле сняли в необычной позе
"Вызывает массу вопросов и недоверие": Решетова рассказала о воссоединении с Тимати
"Неопределенность удручает": Бывшая жена Аршавина поделилась деталями страшной болезни

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Звезду фильмов "Большая перемена" и "Вечный зов" в необычном гробу похоронят возле Началовой

Почему умер актер
Шоу-бизнес

"Большой и мягкий": Пореченков разразился откровениями о мужском начале у гроба друга

Похороны Валерия Хлевинского

Шоу-бизнес

"После микроинфаркта с двумя стентами": Петросян под капельницей напугал поклонников

Артист оказался в больнице
Шоу-бизнес

"Папа посоветовал": сестра Фриске начала год с крупной покупки

Наталья рассказала поклонников о важном событии

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Что с вами происходит?": бегущий из России Ягудин удивил странной выходкой в аэропорту
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+