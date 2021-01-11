Арзамасова выставила интимное фото с возрастным мужем

Артистка опубликовала снимок с супругом в своем инстаграм-аккаунте. На интимном фото звезда "Папиных дочек" сидит рядом с Ильей Авербухом, томно закрыв глаза. Елизавета Арзамасова призналась, что пока не привыкла к роли жены.
"С мужем… Слово-то какое новое, приятное", – написала знаменитость. Под постом фолловеры оставили много восхищенных комментариев, в которых пожелали паре счастья, сообщает телеканал "360".
Напомним, актриса и прославленный фигурист рассекретили свой роман летом 2020 года, а в декабре стало известно об их свадьбе. Причем о бракосочетании даже самые близкие друзья четы узнали из СМИ и публикации Елизаветы Арзамасовой в соцсети.
Известно, что пара познакомилась много лет назад на съемках шоу "Лед и пламень". Там девушка каталась в паре с Максимом Ставинским.
Для 47-летнего Ильи Авербуха брак с 25-лентей Елизаветой Арзамасовой стал вторым по счету. До этого с 1995 по 2007 год он был женат на своей партнерше, фигуристке Ирине Лобачевой. У пары в 2004 году родился сын Мартин.
Лобачева уже прокомментировала свадьбу экс-супруга. По ее словам, она спокойно отнеслась к выбору Авербуха. Фигуристка заявила, что знает Елизавету Арзамасову и хорошо к ней относится.
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