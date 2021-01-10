"Их ждет пополнение": появилась информация о первенце Арзамасовой и Авербуха

Участники "Битвы экстрасенсов" на ТНТ уверены, что Елизавета Арзамасова в этом году родит мужу наследника. Они считают, что союз звездной четы будет долгим и счастливым.

Александр Кинжинов отметил, что актриса и фигурист – это самая крепкая пара в российском шоу-бизнесе на данный момент. По его мнению, их браку суждено было быть. Экстрасенс полагает, что на отношения Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха никто и ничто не может повлиять.

Кинжинов уверен, что у 25-летней звезды "Папиных дочек" и 47-летнего фигуриста настоящая любовь. "В новом году их ждет пополнение, родится девочка!", – заявил предсказатель.

В свою очередь участница "Битвы экстрасенсов" Мариам Циминтия добавила, что Илья Авербух думает, что главный в паре он, но это не так. По ее словам, актриса сделала все, чтобы у ее мужчины складывалось такое впечатление.

Экстрасенс считает, что союз крепок за счет мудрости и сноровки Елизаветы Арзамасовой. Циминтия отметила, что знаменитость – умная девушка, которая прекрасно умеет управлять ситуацией, хорошо все просчитывает и на многое закрывает глаза.

Напомним, свадьба Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха состоялась 20 декабря, став для многих неожиданностью. Большинство друзей пары узнали о грандиозном событии только из соцсетей. Примечательно, что брак молодой актрисы и прославленного фигуриста приняли все – и бывшая жена Ильи Авербуха Ирина Лобачева, и его сын, и многочисленные поклонники пары.