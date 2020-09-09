"Легкие поражены": актера Юрия Назарова спасают в реанимации

Юрий Назаров попал в больницу. Легендарному артисту поставили неутешительный диагноз.

О том, что 83-летний Юрий Назаров в реанимации, сообщила его дочь Татьяна. Она же назвала диагноз артиста – коронавирус. "Он не на ИВЛ, а на аппарате, который помогает. Легкие поражены и этот аппарат помогает. Так, все под контролем", – не теряет присутствия духа Татьяна Назарова.

Она рассказала, что актер находится в хорошей больнице. Более того, ей даже удалось поговорить с отцом. "Он не унывает, верит в лучшее, заботится о людях, которые вокруг него, отвечал на все телефонные звонки, пока у него в реанимации не отобрали телефон. При том, что ему трудно говорить. А он говорит: "Как же, все волнуются, я должен всех утешить". Вот такой вот у меня папа", – отметила дочь Юрия Назарова.

При этом Татьяна отметила, что в больнице актер находится уже больше недели. Сейчас у него кризис. Поэтому пока медики даже не дают прогнозов, когда могут выписать Юрия Назарова. "Если что кто и говорит, то чаще всего врут, так как это никто не знает. У него как раз сейчас в данный момент – кризис. Сколько он продлится…. И вот после кризиса должно быть улучшение. Иначе и быть не может", – уверена Татьяна.

Напомним, что Юрий Назаров является одним из самых известных актеров российского театра и кинематографа. На его счету более 260 ролей в фильмах и сериалах. Он получил известность благодаря работам в таких картинах как "Земля Санникова", "Демидовы", "Третий тайм" и других.