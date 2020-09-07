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Циничную Собчак затравили до слез: Я сбежала из дома

Циничную Собчак затравили до слез: Я сбежала из дома

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В понедельник, 7 сентября, вышел выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", новой гостьей стала Юлия Снигирь. Актриса пережила жесткую травлю со стороны поклонников после того, как Евгений Цыганов ради нее оставил жену с семью детьми.
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Журналистка отметила, что понимает чувства артистки, так как в свое время пережила нечто подобное. Конечно, сейчас звезда уже "отрастила себе панцирь" и не обращает внимания на слухи, которые о ней распространяет желтая пресса. "На меня это уже не производит впечатления", – добавила Ксения Собчак.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

По словам телеведущей, было очень много травм, которые ее закалили. Первый жесткий случай произошел, когда будущая звезда училась в школе, одноклассники ее всегда дразнили. Как-то раз в газете вышла статья с фотографией маленькой Ксюши и заголовком: "На вопрос: "Кем ты мечтаешь стать?" Ксения Собчак ответила: "Проституткой".

Как оказалось, в тот период против отца девочки, который был мэром Санкт-Петербурга, развернули политическую кампанию. Оппоненты не побрезговали втянуть в конфликт и семью политика, устроили травлю. "Я сбежала тогда из дома", – говорит Ксения Собчак.

Телеведущая призналась, что до сих пор у нее на глазах наворачиваются слезы, когда она вспоминает об этом случае. Тогда будущей звезде пришлось нелегко, ведь в школе все начали дразнить ее проституткой.

Стоит отметить, что Юлия Снигирь поначалу сильно переживала из-за травли, однако постепенно смогла понять, что не стоит обращать на это внимание. По словам актрисы, для нее было важнее то, что она знала, как все было на самом деле. Девушка поддерживает прекрасные отношения с детьми Евгения Цыганова от предыдущего брака, а со старшей дочерью супруга близко дружит.

Автор: 7 сентября 2020, 17:28 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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