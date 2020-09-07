Быть в роли женщины больше не хочу: стало известно о судьбе порвавшего с Машковым мужа Боярской

Максим Матвеев, к сожалению, не сможет продолжить сотрудничество с театром, но худрук уверяет, что хочет сохранить спектакли, в которых участвовал муж Боярской. Например, сейчас достигнута договоренность с режиссером спектакля "Кинастон" – Евгением Писаревым, чтобы в ближайшее время зрители вновь смогли увидеть этот спектакль в репертуаре театра. Правда, главную роль – последнего актера Англии эпохи Реставрации, исполнявшего женские роли, Эдварда Кинастона – вместо 38-летнего Максима Матвеева будет теперь исполнять 40-летний Юрий Чурсин. Многие помнят его по главной роли в фильме "Изображая жертву".
В этом сезоне Театр Олега Табакова планирует продолжить сотрудничество с Андреем Фоминым, Иваном Шибановым, Юлианой Гребе и Розой Хайруллиной в качестве приглашенных артистов. В конце лета поклонники Хайрулиной были встревожены новостью о ее уходе, оказалось, она остается в "Табакерке", просто в ином статусе.
В труппе театра появились и новые артисты – выпускники Театральной школы Олега Табакова: Илья Богомолов, Михаил Бочаров, Анастасия Дворянская, Арина Долгих, Ксения Утехина, Севастьян Смышников. Им повезло – они будут служить в одном из лучших театров Москвы.
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2