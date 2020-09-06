Новый возлюбленный скандально известного блогера-фармацевта Диденко оказался изменником

Диденко познакомилась с Джошем в Сети. Молодой человек сам написал скандально известному блогеру и предложил спеть песню об ее умершем муже. Спустя некоторое время девушка ответила парню. Екатерине понравился Джош, поэтому они начали встречаться.
Пара рассталась после крупной ссоры. Конфликт продолжается по сей день. Джош знает, что новый избранник изменяет Диденко, и готов представить доказательства. Он получил их от девушки, с которой якобы целовался Влад Черных. Джош говорил об этом Екатерине, но она не стала слушать экс-возлюбленного.
Блогер уже успел получить угрозы от Влада. Новый возлюбленный провизора даже звонил маме Джоша.
Последнее время парень ничего не слышит от Диденко и Черных, однако все равно боится ходить по улице. "Неизвестно, что в голове у этого Влада", – сказал бывший избранник блогера-фармацевта.
Напомним, в феврале муж Екатерины скончался в бассейне с сухим льдом от асфиксии. Вещество привезли на вечеринку в сауну. Там девушка отмечала свой день рождения. После трагедии Диденко посетила несколько ток-шоу на Первом канале, после чего стала известна на всю страну.
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Накипело
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2
Мужчине 20 лет а он еще без квартиры