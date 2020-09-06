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Новый возлюбленный скандально известного блогера-фармацевта Диденко оказался изменником

Новый возлюбленный скандально известного блогера-фармацевта Диденко оказался изменником

Екатерина Диденко. Фото: didenko.katerina / Instagram
После того, как Екатерина Диденко похоронила мужа, она начала встречаться с блогером Джошем. Однако их роман был недолгим. Вскоре девушка увлеклась новым парнем – Владом Черных, который называется себя актером.
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Диденко познакомилась с Джошем в Сети. Молодой человек сам написал скандально известному блогеру и предложил спеть песню об ее умершем муже. Спустя некоторое время девушка ответила парню. Екатерине понравился Джош, поэтому они начали встречаться.

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Пара рассталась после крупной ссоры. Конфликт продолжается по сей день. Джош знает, что новый избранник изменяет Диденко, и готов представить доказательства. Он получил их от девушки, с которой якобы целовался Влад Черных. Джош говорил об этом Екатерине, но она не стала слушать экс-возлюбленного.

Блогер уже успел получить угрозы от Влада. Новый возлюбленный провизора даже звонил маме Джоша.

Последнее время парень ничего не слышит от Диденко и Черных, однако все равно боится ходить по улице. "Неизвестно, что в голове у этого Влада", – сказал бывший избранник блогера-фармацевта.

Напомним, в феврале муж Екатерины скончался в бассейне с сухим льдом от асфиксии. Вещество привезли на вечеринку в сауну. Там девушка отмечала свой день рождения. После трагедии Диденко посетила несколько ток-шоу на Первом канале, после чего стала известна на всю страну.

Автор: 6 сентября 2020, 17:07 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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