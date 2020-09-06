Лохматая Глюкоза превратилась в "синий чулок"

Артистка показала новый имидж поклонникам. Снимок певицы Глюкозы вызвал волну недоумения.

Исполнительница хита "Танцуй, Россия!" добавила в инстаграм-канал снимок в домашней обстановке. Певица Глюкоза решила отказаться от эротичных гламурных нарядов и принять образ замученной бытом дамы, которая махнула рукой на свою привлекательность. Обычно девушка выбирает сексуальные элементы гардероба для съемок, поэтому кадр превзошел все ожидания.

Звезда надела серый заношенный халат не по фигуре и белые носки с подворотами. В волосах поп-дивы небрежно накручены бигуди, а взлохмаченные локоны торчат в разные стороны. Лицо девушки скрывает медицинская маска голубого цвета. Артистка сидит в кресле в сжатой позе, сведя колени друг к другу, возле ее ног сидит маленькая собачка.

Подписчики певицы Глюкозы были поражены колоссальным изменением облика кумира. "Дома с маской? Есть и другие способы показать тупость", "Наташа, одень собаке маску, а то она от тебя заразится!", "Песик выглядит умнее.", "Еще не хватает плаща хим защиты", – выразились пользователи Сети.

Проблемы с внешним видом Глюкозы поклонники поп-дивы замечают регулярно. Как писали "Дни.ру", недавно звезду высмеяли за сочетание купальника и шубы в своем наряде. Тогда певице Глюкозе посоветовали надеть на пляж валенки и ушанку.