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Насмотрелась на Ефремова: вдова Караченцова покаялась за пьяную езду

Насмотрелась на Ефремова: вдова Караченцова покаялась за пьяную езду

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Поргина, как и многие народные артисты, переживает за дальнейшую судьбу Михаила Ефремова. Вдова Караченцова уверена, ее коллегу ждет весьма серьезное наказание. Но несмотря на всю трагичность ситуации, Людмила Андреевна прекрасно понимает чувства артиста.
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Поргина уже перепробовала все способы, которые могут облегчить страдания Ефремова. Народная артистка начала молиться за Михаила Олеговича и надеяться на чудо.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Выяснилось, что вдова Николая Караченцова не понаслышке знает, что езда за рулем в состоянии алкогольного опьянения может закончиться весьма прискорбно.

По словам Людмилы Поргиной, она до последнего надеялась, что всеми любимый артист сможет признать свою вину. Несмотря на то, что дело Ефремова приобрело новый поворот, актриса продолжает поддерживать коллегу.

Экс-супруга Караченцова уверена, что народному артисту удастся вернуться к прежней жизни и снова завоевать всенародную любовь.

Никто не сомневается в таланте Михаила Ефремова. Но его целомудренность и здравая оценка ситуации уже давным-давно поставлена под сомнение.

Чтобы оправдать поступок артиста, Людмила Андреевна рассказала о своем горьком опыте. Ровно три года назад вдова Караченцова села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Результаты медосвидетельствования показали в крови Поргиной 0,3 промилле алкоголя. Это могло стоить жизни ее любимому мужу. Теперь актриса сожалеет о содеянном и находит в себе силы публично признавать серьезные ошибки.

"Утром я выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала. Мы не должны своими поступками убивать своих детей", – откровенно призналась народная артистка.

Автор: 6 сентября 2020, 12:15 Источник: Программа "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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Больной Караченцов вышел в свет

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
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И эта алкашка тявкнула. На похоронах умудрилась ужраться и кричать хип хип ура!
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