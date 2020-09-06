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Конец многолетней войны: Пригожин и Милявская устали враждовать

Конец многолетней войны: Пригожин и Милявская устали враждовать

Лолита Милявская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вражда двух звезд российского шоу-бизнеса затянулась на несколько лет. Иосиф Пригожин и Лолита Милявская не могли поделить общественное признание и всенародную любовь.
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Теперь продюсер и солистка верные друзья. Отличным доказательством примирения звезд стала совместная фотография, опубликованная самим Пригожиным.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Музыкальный эксперт выложил в личном блоге в "Инстаграм" архивное фото, на котором отчетливо видно, как еще молодые звезды искренне обнимают друг друга.

"Уникальное фото нашел в архиве. Как молоды мы были. Мы почти как семья. В семье люди ссорятся и мирятся. В семье бывает все", – прокомментировал снимок продюсер.

Многочисленная аудитория Пригожина была шокирована подобной публикацией. Подписчики музыканта были уверены, что их дружбу с Лолитой уже не вернуть.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Напомним, Иосиф и Лолиты действительно несколько лет подряд не общались. Дело в том, что конфликт между двумя звездами разразился из-за всеми известного Филиппа Киркорова.

Давным-давно король эстрады оскорбил неизвестную журналистку, за что и был публично осужден. Тогда мнения представителей российского шоу-бизнеса заметно разошлись.

Иосиф Пригожин решил поддержать пострадавшую сторону. Лолита же осталась верна своему коллеге по цеху. Все бы ничего, но в тот момент, когда звезды пересеклись на съемках телепередачи, Милявская напомнила Пригожину о прошлом скандале.

Тогда Лолита впервые заговорила о грехах музыкального продюсера. Певица публично заявила, что Иосиф избивал свою первую жену, прикрываясь звездным статусом.

Милявская называла его "предателем" и всячески затравливала на любых мероприятиях. Более того, солистка переодически напоминала желтой пресс о прошлом продюсера.

По словам певицы, Иосиф Пригожин подрабатывал в гей-клубах, нелестно высказываясь о представителях секс-меньшинств.

Остается только гадать, что же повлияло на столь долгую вражду. Звезды пока не признаются, кто первый пошел на примирение.

Автор: 6 сентября 2020, 11:40 Источник: Инстаграм Иосифа Пригожина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Нина
Ответить
О какой любви народа к этим двум выскочкам можно говорить? Лолита-полное ничтожество, а Пригожин халящик!
1

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