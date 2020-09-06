Конец многолетней войны: Пригожин и Милявская устали враждовать

Вражда двух звезд российского шоу-бизнеса затянулась на несколько лет. Иосиф Пригожин и Лолита Милявская не могли поделить общественное признание и всенародную любовь.

Теперь продюсер и солистка верные друзья. Отличным доказательством примирения звезд стала совместная фотография, опубликованная самим Пригожиным.

Музыкальный эксперт выложил в личном блоге в "Инстаграм" архивное фото, на котором отчетливо видно, как еще молодые звезды искренне обнимают друг друга.

"Уникальное фото нашел в архиве. Как молоды мы были. Мы почти как семья. В семье люди ссорятся и мирятся. В семье бывает все", – прокомментировал снимок продюсер.

Многочисленная аудитория Пригожина была шокирована подобной публикацией. Подписчики музыканта были уверены, что их дружбу с Лолитой уже не вернуть.

Напомним, Иосиф и Лолиты действительно несколько лет подряд не общались. Дело в том, что конфликт между двумя звездами разразился из-за всеми известного Филиппа Киркорова.

Давным-давно король эстрады оскорбил неизвестную журналистку, за что и был публично осужден. Тогда мнения представителей российского шоу-бизнеса заметно разошлись.

Иосиф Пригожин решил поддержать пострадавшую сторону. Лолита же осталась верна своему коллеге по цеху. Все бы ничего, но в тот момент, когда звезды пересеклись на съемках телепередачи, Милявская напомнила Пригожину о прошлом скандале.

Тогда Лолита впервые заговорила о грехах музыкального продюсера. Певица публично заявила, что Иосиф избивал свою первую жену, прикрываясь звездным статусом.

Милявская называла его "предателем" и всячески затравливала на любых мероприятиях. Более того, солистка переодически напоминала желтой пресс о прошлом продюсера.

По словам певицы, Иосиф Пригожин подрабатывал в гей-клубах, нелестно высказываясь о представителях секс-меньшинств.

Остается только гадать, что же повлияло на столь долгую вражду. Звезды пока не признаются, кто первый пошел на примирение.