"Ноги и руки толстые, все – фотошоп!": Рудковская снова взвыла из-за критики

Жена российского фигуриста Евгения Плющенко каждый день сталкивает с большим количеством слухов и домыслов. Многочисленная аудитория любит считать деньги Рудковской и осуждать ее внешний вид.
Несколько дней назад Яна улетела отдыхать в Сочи на личном самолете. Отметим, что продюсер променяла семью на компанию шумных подружек и отправилась на юг страны.
Отъезд Рудковской вызвал массу бурных обсуждений. Подписчики телезвезды моментально разделились на два лагеря.
Одни назвали Яну "кукушкой" и посетовали, что она бросила сына и мужа ради фотографий с беззаботными подругами. Другие же снова остались недовольны внешним видом звезды и попросили ее перестать скрывать себя настоящую.
Рудковская долго терпела и не выходила на связь с комментаторами. Накануне продюсер не выдержала и опубликовала гневный пост в личном блоге.
"Все -фотошоп! Его, кстати, можно сравнивать с утренним фото. Волосы ужасные, видео плохие. Бросила мужа и детей и уехала с подругой на отдых! Вот смотрите, я вас не блокирую, не возражаю, а просто – сияю!", – подписала фотографии с отдыха Яна.
Напомним, Яна Рудковская часто оказывается в центре скандалов. В прошлый раз продюсера упрекнули за то, что она насильно заставляет своего сына тренироваться.
По словам публики, звездный наследник мечтает о нормальном детстве, а не о ежедневных тренировках и специальных диетах.
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