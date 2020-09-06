"Ноги и руки толстые, все – фотошоп!": Рудковская снова взвыла из-за критики

Яна Рудковская отправилась в долгожданный отпуск. Несмотря на то, что звезда много работает, поклонники постоянно осуждают ее за свободный образ жизни. На этот раз терпение телеведущей лопнуло, и она решила ответить всем "диванным критикам".

прочитано 195 раз