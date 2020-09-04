Пропотевшая Волочкова вызвала оторопь

Анастасия Волочкова приехала в Москву из отпуска и преступила к тренировкам. По словам звезды, она ежедневно разминается и репетирует в собственном зале.

Несмотря на то, что на дворе еще стоит довольно теплая погода, танцовщица надела на себя спортивные штаны, шерстяные гетры и две кофты с длинным рукавом. По словам звезды, она не мерзнет, просто одежда помогает пропотеть и разогреть мышцы. "Чтобы улучшить потоотделение", – пояснила артистка.

Также Анастасия Волочкова отметила, что даже в Турции продолжала заниматься. Регулярные тренировки помогают балерине сохранять идеальную для танцев форму. При этом актриса призналась: возвращаться в привычный ритм репетиций все равно очень сложно, но обычно это дело нескольких дней. "Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой", – отметила знаменитость.

Напомним, балерина недавно рассказала, что решила отправиться в свадебное путешествие не после бракосочетания, а перед. К сожалению, по разным причинам поход в ЗАГС звезда откладывает уже в который раз. Теперь Анастасия Волочкова планирует расписаться с женихом в январе 2021 года.

При этом артистка скрывает от посторонних своего возлюбленного. Звезда не только не показывает снимки с мужчиной, но и не рассказывает, кто он и чем зарабатывает на жизнь. Правда, чтобы пресечь слухи о том, что ее роман выдуманный, балерина все же запечатлела на фото руку избранника с бокалом шампанского.