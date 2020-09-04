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Шоу-бизнес
Успенская показала лицо после омоложения: Перекачанная ботоксом бабушка

Успенская показала лицо после омоложения: Перекачанная ботоксом бабушка

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская в личном блоге показала несколько новых фотографий в компании Левана Кбилашвили. Как отметила звезда, вместе с молодым человеком она собралась на праздник.
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Певица поразила поклонников свежим внешним видом. 66-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет, причем подтянутой кажется не только кожа, но и фигура.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Стоит напомнить, что еще несколько недель назад Любовь Успенскую критиковали за фотографии, на которых лицо казалось "раздутым". Многие тогда посчитали, что королева шансона еще не отошла после процедур омоложения. Теперь же, судя по всему, отек спал, и артистка блистает красотой.

Правда, не все оценили потуги 66-летней звезды казаться моложе. Комментаторы заявили, что Любови Успенской уже пора подумать о душе, а не развлекаться в компании молоденьких мальчиков. Артистку даже сравнили с мумией и отметили, что лицо уже скоро взорвется от ботокса.

"Старая пердуха (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как смешно все читать.Как не молодись,но увы давно наступил закат", "Люба исчезни противно смотреть твой фото шоп", "Что с лицом?Скоро взорвется!", "Бабуль ну перестань уже глупостями маяться!", "Уже как мумия стала, лучше бы дочери своей больше внимания уделяла", "Господи, все лицо настолько перекачано, что пропорции тело и голова как то странно смотрятся", "Ничего шикарного не вижу. Перекачанная ботоксом и натянутая бабушка. Да и фигура возраст выдает", – написали неравнодушные.

Автор: 4 сентября 2020, 13:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

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