Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!

Артистка отметила, что каждый раз, когда она что-то публикует в инстаграм-аккаунте, на нее обрушивается шквал критики. Певице неприятно, что ее искреннее желание делиться радостями и горестями приводит к кибербуллингу (интернет-травля. – Прим. ред.).
Любовь Успенская сообщила, что настало время с этим бороться. Звезда наняла команду, которая будет блокировать всех пользователей "Инстаграм", которые негативно высказываются в адрес артистки. Особо "креативных" троллей певица намерена привлечь к административной ответственности по статье об оскорблении.
Как отметила звезда шансона, ей грустно, что морально-этические рамки стерты, и мир тонет в потоке травли. Также Любовь Успенская переживает за детей, которые читают негативные комментарии и понимают, что оскорбления в интернете остаются безнаказанными. По мнению артистки, это порождает в молодом поколении такие пороки, как зависть и злоба.
Миротворческую миссию певицы уже поддержала Алсу, которая не понаслышке знает, что такое кибербуллинг. Артистка отметилась в комментариях, опубликовав смайлик с пальцем вверх.
Поклонники Любови Успенской также одобрили идею. "Очень правильно. Уже нет сил читать и общаться. Такая грязь. Мне не понятно только, Зачем? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отличная новость и идея! 👍👍👍Негативным людям нужно менять свою жизнь к лучшему, а не сидеть в интернете и не писать идиотские комментарии", – заявили подписчики.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Вонь
Зачем нам летать в Танзанию?
Не русский муж !
Муж оказался бисексуалом
Пить кофе на диете
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Легкоступова скончалась
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.