Успенская объявила войну интернет-троллям: Будут привлечены к ответственности!

Любовь Успенская в личном блоге пожаловалась на травлю со стороны подписчиков. Последнее время звезда шансона страдает от злобы в Сети и не намерена пускать все на самотек.

Артистка отметила, что каждый раз, когда она что-то публикует в инстаграм-аккаунте, на нее обрушивается шквал критики. Певице неприятно, что ее искреннее желание делиться радостями и горестями приводит к кибербуллингу (интернет-травля. – Прим. ред.).

Любовь Успенская сообщила, что настало время с этим бороться. Звезда наняла команду, которая будет блокировать всех пользователей "Инстаграм", которые негативно высказываются в адрес артистки. Особо "креативных" троллей певица намерена привлечь к административной ответственности по статье об оскорблении.

Как отметила звезда шансона, ей грустно, что морально-этические рамки стерты, и мир тонет в потоке травли. Также Любовь Успенская переживает за детей, которые читают негативные комментарии и понимают, что оскорбления в интернете остаются безнаказанными. По мнению артистки, это порождает в молодом поколении такие пороки, как зависть и злоба.

Миротворческую миссию певицы уже поддержала Алсу, которая не понаслышке знает, что такое кибербуллинг. Артистка отметилась в комментариях, опубликовав смайлик с пальцем вверх.

Поклонники Любови Успенской также одобрили идею. "Очень правильно. Уже нет сил читать и общаться. Такая грязь. Мне не понятно только, Зачем? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отличная новость и идея! 👍👍👍Негативным людям нужно менять свою жизнь к лучшему, а не сидеть в интернете и не писать идиотские комментарии", – заявили подписчики.