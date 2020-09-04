Прощание с Борисом Клюевым: прямая трансляция

Утром 4 сентября в Малом театре началось прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. Похоронят знаменитость на Троекуровском кладбище.
Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. О страшном диагнозе артиста стало известно в 2018 году.
Борис Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Также он снимался в фильмах и телесериалах. Наибольшую известность ему принесла роль в ситкоме "Воронины".
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания