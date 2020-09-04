Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
4 сентября
Лента новостей
04:02
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности
02:04
Бузова и Манукян объявили себя родителями (видео)
00:05
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 сентября 2020 года
00:00
Нагиева подловили на попытке сбежать от судьбы
22:03
Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
22:02
В Германии обнаружили мертвыми пятерых детей
21:53
Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты
21:34
Последние слова Ефремова в суде (видео)
21:31
В Ростовской области горит 900 гектаров леса
21:24
В Москве задержали директора "Открытой России"
21:21
Сын избил больного Алибасова
20:51
В России ответили на идею Польши "защитить" регионы Белоруссии
20:27
Лукашенко внесли в базу сайта "Миротворец"
20:21
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
20:00
Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело
19:58
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
19:43
Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным
19:42
53-летняя Литвинова показала соблазнительную фигуру в купальнике
19:27
Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье
19:15
"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина
19:07
Макаревич впервые появился на публике с новой женой
19:03
Таксист обокрал звезду шоу "Холостяк"
18:42
Ефима Шифрина сфотографировали полуголым на балконе: Эх, было дело
18:34
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина
18:27
Певцов убивается по погибшему сыну: Покой, Господи, душу
18:25
Финалисты конкурса "Лидеры России" открыли в Приэльбрусье Парк Побед
18:10
Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов
18:07
В Москве открыли новый памятник Петру I
17:46
"Из-за них разводятся": Водонаева назвала причину развала ее семьи
17:45
"Я бы с такой фигурой голая ходила": стройная Волкова в купальнике впечатлила Гузееву
17:40
Шепелев собрался спасать сына Фриске от "беспринципных паразитов"
17:25
Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым
17:23
Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение
17:05
В Кургане рядом со школой поймали педофила
17:00
Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок
16:54
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" ждет второго ребенка
16:51
В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова
16:40
Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов
16:31
В бундестаге оценили вероятность остановки строительства "Северного потока – 2"
16:23
Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала
16:18
"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову
16:08
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
16:07
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце
16:04
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией
15:45
"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе
15:41
"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке
15:35
"Так бывает": Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным женихом
15:21
Брак звезды сериала "Великолепный век" с популярной актрисой дал трещину
15:15
Нацепившую шубу поверх купальника Глюкозу смачно приложили: А валенки где и ушанка?
15:06
Малышева ответила на заявление об уходе с Первого канала
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти
Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко
Политолог: Лукашенко попал в полную зависимость от Путина
Почему история с отравлением Навального "Новичком" – фейк
Лолита рассекретила своего нового возлюбленного
Шоу-бизнес
Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности

Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности

Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Несколько лет назад Юрий Дудь обратил внимание дизайнера Артемия Лебедева на свои татуировки. Тогда предпринимателю не очень понравились надписи на теле журналиста. Лишь одна показалась эксперту интересной. Владелец звездной тату-студии Владимир Ермак и вовсе считает, что экс-редактору Sports.ru как любителю рисунков на теле не хватает индивидуальности.
прочитано 57 раз

Юрий Дудь демонстрирует лишь три татуировки. Самая заметная – это надпись "Алена" на левой руке журналиста. Это имя его дочери, родившейся в 2008 году. Через четыре года появился на свет сын блогера Данила. Его имя с того времени набито на внутренней стороне правого предплечья Юрия.

ПО ТЕМЕ

Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя

Соловьев вступился за бойца "Альфы" после скандального фильма Дудя

На той же руке, но немного ниже, красуется надпись "PUNK", которая выражает любовь Дудя к музыке старой школы. Нередко журналист рассказывает о своем уважительном отношении к рок-н-роллу.

Владимир Ермак изучил надписи Юрия. По мнению эксперта, Дудь – человек прогрессивных взглядов и явный активист панк-культуры. Как известно, такие люди стремятся к индивидуальности и независимости, но в татуировках журналиста это не прослеживается.

"Я бы скорее назвал его выбор полным отсутствием индивидуальности. С нулевых годов надписями себя забивали все, кому не лень. Тогда индустрия только зарождалась, но сейчас... Он мог выбрать что-то более интересное", – считает Ермак.

Кстати, под надписью "PUNK" Юрий набил флаг России, что говорит о его патриотизме. Журналист часто говорит о своей любви к Родине. Это также прослеживается в его работах.

Автор: 4 сентября 2020, 04:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Белорусы разочаровались в Путине из-за поддержки Лукашенко
Увольнение главы КГБ Белоруссии объяснили потерей доверия у Лукашенко
Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре
Появились новые подробности встречи Лукашенко и Путина

Шоу-бизнес

Сын избил больного Алибасова
Бутылка сгубила: на Анастасию Ивлееву завели дело
Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным
53-летняя Литвинова показала соблазнительную фигуру в купальнике

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок

В СМИ муссируются слухи о расставании главной пары шоу-бизнеса
Шоу-бизнес

Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым

Ефремов признал свою вину
Шоу-бизнес

Решетову втянули в скандал из-за страшных ожогов

Теперь девушка выглядит просто ужасно
Шоу-бизнес

Собчак прилюдно унизила Канделаки за дряблое тело: Считаю позорным

Звезда высмеяла бывшую подругу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+