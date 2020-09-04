Юрия Дудя упрекнули в отсутствии индивидуальности

Юрий Дудь демонстрирует лишь три татуировки. Самая заметная – это надпись "Алена" на левой руке журналиста. Это имя его дочери, родившейся в 2008 году. Через четыре года появился на свет сын блогера Данила. Его имя с того времени набито на внутренней стороне правого предплечья Юрия.

На той же руке, но немного ниже, красуется надпись "PUNK", которая выражает любовь Дудя к музыке старой школы. Нередко журналист рассказывает о своем уважительном отношении к рок-н-роллу.

Владимир Ермак изучил надписи Юрия. По мнению эксперта, Дудь – человек прогрессивных взглядов и явный активист панк-культуры. Как известно, такие люди стремятся к индивидуальности и независимости, но в татуировках журналиста это не прослеживается.

"Я бы скорее назвал его выбор полным отсутствием индивидуальности. С нулевых годов надписями себя забивали все, кому не лень. Тогда индустрия только зарождалась, но сейчас... Он мог выбрать что-то более интересное", – считает Ермак.

Кстати, под надписью "PUNK" Юрий набил флаг России, что говорит о его патриотизме. Журналист часто говорит о своей любви к Родине. Это также прослеживается в его работах.