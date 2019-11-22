Соловьев вступился за бойца "Альфы" после скандального фильма Дудя

Владимир Соловьев, уже ранее резко негативно высказывавшийся о работе Дудя, прокомментировал это заявление. Ведущий подчеркнул, что Юрий сделал то, что делают "люди с холодными и потными ладошками". По мнению медиа-персоны, фильм получился однобоким. Молодой блогер не сделал главного, что требуется для профессионального журналистского расследования – не поговорил с бойцами.
"Да что говорить, все про него понятно: человек выполнял заказ, как мог, так и выполнил. Заказчик вышел из тени и вручил ему премию за выполнение заказа. А реалии будут известны, я думаю, гораздо позже", – цитирует Соловьева телеканал "Царьград".
Как подчеркнул Владимир, Дудь поговорил только с теми из очевидцев событий, позиция которых была ему удобна для повествования. Иными словами, молодой человек умышленно не стал упоминать в своем фильме неприятные для него подробности.
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