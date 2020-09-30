Затравленная Маркл оправдалась за скандальные слова о выборах в США

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри призвали американцев принять участие в выборах президента США, которые состоятся в этом году. По мнению общественности, герцоги Сассекские не имеют права вмешиваться в политику, поскольку являются членами королевской семьи. Теперь многие осуждают звездную чету за сделанное заявление. Меган решила объясниться.

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