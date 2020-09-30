Затравленная Маркл оправдалась за скандальные слова о выборах в США

Скандальное видеообращение Меган и Гарри было записано во дворе их дома в Калифорнии. Супруги сказали, что выборы президента – крайне важное событие, которое нельзя игнорировать. Несмотря на то, что герцоги Сассекские не называли конкретных имен, многие сделали вывод: Маркл продолжает выступать против Дональда Трампа.
На днях Меган пообщалась с журналисткой Эллен Макгирт в рамках саммита Fortune Most Powerful Women Summit. Во время беседы супруга принца Гарри отметила, что не занималась агитацией или подстрекательством, а лишь высказала мнение других людей.
Маркл опечалена тем, что ее "не слышат по-настоящему". По мнению герцогини, в этом виноваты представители средств массовой информации, которые постоянно искажают ее слова, пишет "Экспресс-газета".
Напомним, на заявление Маркл и Гарри отреагировал Трамп. Он поддержал их слова, но все же отметил, что не является поклонником герцогини Сассекской. Также президент США пожелал ее супругу удачи.
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