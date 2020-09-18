Меган Маркл планирует сделать из принца Гарри звезду телеэкранов

Например, уже точно известно, что они появятся в ленте "Самые влиятельные люди мира". Причем пара предупредила, что теперь хочет назваться просто Гарри и Меган, без титулов и других приставок.
Стоит напомнить, что после объявления о выходе из королевской семьи Елизавета II лишила супругов титула и возможности именовать себя "Ваше королевское высочество". Правда, быть просто герцогиней и принцем Гарри и Меган не хотят из принципа. Пара предпочла отказаться от какого-либо упоминания своего монаршего прошлого.
Появление в этой программе станет не единственным. В рамках договора, который супруги заключили с Netflix, они снимут несколько фильмов со своим участием. Например, принц Гарри не только спродюсирует документальную ленту о принцессе Диане, но и сам примет участие в нескольких эпизодах.
Меган Маркл же предпочла работать с феминистической повесткой. Бывшая актриса займется съемками документальных и образовательных картин, поднимающих тему неравенства.
По слухам, благодаря этому проекту герцоги получат 100 миллионов долларов. Такой суммы хватит на то, чтобы вернуть долг налогоплательщикам Великобритании и расплатиться за покупку дома в Санта-Барбаре.
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